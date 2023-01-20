Bir kez daha cesaretini konuşturdu! Didem Soydan bacaklarını kaldırıp art arda poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Didem Soydan, son yayınladığı pozuyla ağızları açık bıraktı. Külotlu çorap giyip bacaklarını havaya kaldırarak poz veren Soydan yine cesaretini konuşturdu.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Burak Deniz ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak cüretkar bir pozunu yayınladı.

CESUR POZUNU ART ARDA PAYLAŞTI

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, iki büyük markanın ürünlerini tanıtmak için objektif karşısına geçti. Külotlu çorap giyip bacağını kaldırdığı pozunu da paylaşan Soydan'a beğeni ve yorum yağdı.