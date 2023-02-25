Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan'ı Osman Sonant oldu! Her gören aynı yorumu yaptı: Behlül'den daha yakışıklı
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Bihter adıyla filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan'ı başarılı oyuncu Osman Sonant oldu. Filmin yeni Adnan'ını Behlül'ü oynayacak olan Boran Kuzum'dan daha yakışıklı bulan sosyal medya kullanıcıları "Adnan daha yakışıklı, Behlül'e bakmam" yorumunu yaptı.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film olacak. Filmin merak edilen kadrosu ise netleşmeye başladı.
Bihter, Behlül, Firdevs Hanım, Nihal, Beşir ve Peyker'in ardından dizide Beşir rolünü oynayacak isim de belli oldu. Filmde Adnan Bey'i daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant oynayacak. Merakla beklenen filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak.
Bihter filmi kadronun belli olmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Adnan Bey'i oynayacak olan Osman Sonant'ı Bühlül'ü oynayacak Boran Kuzum'dan daha yakışıklı bulan sosyal medya kullanıcıları "Adnan daha yakışıklı, Behlül'e bakmam" yorumları yapmaya başladı.