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Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

Magazin Haberleri

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, dün gece gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül törenine katıldı. Alkan'ın kıyafet seçimi dikkat çekerken objektiflere yıllardır değişmeyen ikonik hareketiyle poz verdi.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da boy gösterdi.

Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

Türk Sinema tarihine tarzı ve çekiciliği ile adını yazdıran Banu Alkan, kolları dantel detaylı, straplez saten elbiseyle kırmızı halıda yürüdü. Alkan'ın objektiflere dönüp hafızalara kazınan gülüşü ve duruşuyla poz vermesi ise kırmızı halıya damga vurdu.

Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

64 yaşındaki oyuncunun bu pozunu görenler geçmişe atıfta bulundu. Birçok kişi ünlü oyuncu için "Yıllar değişti, Afrodit'in gülüşü ve duruşu değişmedi" yorumlarını yaptı.

Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

Altın Kelebek'e damga vuran poz! Afrodit'in duruşu, herkesin aklına o hareketini getirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Altın Kelebek Ödülleri Banu Alkan Magazin Haberler

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