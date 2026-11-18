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Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarının ücra bir bölgesinde yaşayan ve dış dünyayla temastan kaçınan yerli bir kabilenin, yiyecek istemek için ormandan çıktığı anlara ait nadir görüntüler ortaya çıktı.

İngiltere merkezli yerli halkların haklarını savunan Survival International adlı kuruluş, salı günü paylaştığı görüntülerin, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde yaşanan tarihi bir karşılaşmayı kaydettiğini açıkladı. Bir gün önce gerçekleşen olayda, bir hükümet ekibi ile dış dünyayla düzenli teması bulunmayan yaklaşık 20 Awá yerlisi karşı karşıya geldi.

Survival International, dış dünyayla teması olmayan toplulukları, yabancılarla iletişim kurmaktan kaçınan ve onlarla kalıcı ilişkiler geliştirmeyen yerli halklar olarak tanımlıyor. Bu topluluklar dış dünyanın varlığından haberdar olsalar da kendi yaşam biçimlerini sürdürmeyi tercih ediyor.

Kuruluş, yaşanan karşılaşmanın Awá halkının kaçak ağaç kesenler, avcılar ve çiftlik sahipleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehlikeleri gözler önüne serdiğini belirtti.

Survival International'dan yapılan açıklamada, "Awá halkının son yıllarda, hatta onlarca yıldır bu şekilde bir yaklaşım sergilediğine tanık olmadık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yerli halkın kendi topraklarına giren yabancıların yarattığı baskı nedeniyle yiyecek istemek zorunda kalmış olabileceği vurgulandı.

Brezilya'nın Yerli Halklar İşleri Kurumu Funai de Reuters'a yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ve olayla ilgili anlatımları incelediğini bildirdi. Videolarda, izole yaşayan Awá yerlilerinin Maranhão eyaletindeki Araribóia Yerli Toprakları'nda bir köyle etkileşim kurduğu görülüyor.

Funai, bu tür temasların yaşanması ihtimaline karşı bir acil durum planını devreye soktuğunu açıkladı. Planın önceliğinin, yerli halkın sağlığını korumak ve olası hastalık bulaşma riskini en aza indirmek olduğu belirtildi.

Kurum ayrıca Brezilya devletinin söz konusu kabileyle temas kurmaya çalışmadığını ve mevcut politikanın temas kurmama ilkesine dayandığını ifade etti.

Funai'ye göre Awá halkı, Maranhão'nun kuzeybatısında yaşayan Tupi-Guarani kökenli bir topluluk. Bu halkın bazı üyeleri ise dış dünyayla kendi istekleri doğrultusunda temas kurmadan yaşamayı sürdürüyor.

Survival International, görüntüleri Amazon'un Koruyucuları olarak bilinen ve kaçak ağaç kesimiyle yasa dışı hayvancılığa karşı mücadele eden yerli bir grubun talebi üzerine yayınladığını açıkladı.

Yerel topluluk liderleri, köylülerin ormandan çıkan Awá üyelerine yiyecek verdiğini söyledi. Survival International'ın aktardığına göre, kabile üyeleri köylülerden yam adı verilen bir tür yumrulu bitki istedi ve aldıkları yiyecekleri ormanın derinliklerine götürdü.

Guajajara yerlileri tarafından kaydedilen ve Survival International tarafından yayınlanan videoda, aralarında erkeklerin, kadınların ve çocukların bulunduğu bir grup insan ormanın kenarında görülüyor.

Bitki örtüsünün kısmen arkasında kalan kişilerin üzerinde kıyafet bulunmadığı, boyunlarında ise kolyeler olduğu dikkat çekiyor. Erkeklerin ellerinde yay ve uzun oklar taşıdığı görülüyor.

Sivil toplum kuruluşu, Awá halkının geleneksel olarak avcılık ve toplayıcılıkla geçindiğini belirtiyor. Ancak topluluk, son yıllarda yasa dışı ağaç kesenlerin, avcıların ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin topraklarına yönelik baskısıyla karşı karşıya.

Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon'da yaşayan ve dış dünyayla teması bulunmayan diğer yerli topluluklar da yasa dışı madencilik, ağaç kesimi ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle giderek artan tehditlerle mücadele ediyor.

Survival International Direktörü Caroline Pearce, Awá halkının içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, topluluğun topraklarının her tarafından gelen işgalcilerin yoğun baskısı altında olduğunu söyledi. Pearce, bu faaliyetlerin yerli halkı, çevresi tahrip edilmiş Amazon ormanlarının giderek küçülen bir bölümüne sıkıştırdığını belirtti.

Pearce ayrıca Awá halkının dış dünyayla temas kurmak için ormandan çıkmak zorunda kalmasının endişe verici olduğunu ifade etti. Bunun, yerli toplulukların yaşam alanlarının sürekli işgal edilmesinin, kendi kendine yetebilen insanları bile ciddi bir tehlikeye sürüklediğini gösterdiğini söyledi.

Kuruluş, Güney Amerika, Asya ve Pasifik'teki 10 ülkede toplam 196 izole yerli topluluk bulunduğunu tahmin ediyor. Bu toplulukların yaklaşık yüzde 95'inin Amazon bölgesinde yaşadığı, bunlardan 124'ünün ise Brezilya'da bulunduğu belirtiliyor.

Maranhão Yerli Halklar Örgütü COAPIMA da salı günü yaptığı açıklamada, Awá halkıyla yaşanan karşılaşmanın dikkatli hareket edilmesinin önemini ortaya koyduğunu bildirdi.

Örgüt, plansız temasların özellikle hastalıkların bulaşması ve izole yaşayan toplulukların güvenliğinin tehlikeye girmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, köylülerin özellikle çocukların ve yaşlıların fiziksel durumundan endişe duyduğu belirtildi.

Örgüt, bazı kabile üyelerinin ciddi derecede zayıfladığına ilişkin belirgin işaretler bulunduğunu da aktardı.

Öte yandan Papa Leo, pazar günü Amazon ormanlarının sömürülmesini sert sözlerle eleştirmiş ve Katolikleri ormansızlaşmaya, altın ve petrol üretiminin yol açtığı kirliliğe karşı mücadele etmeye çağırmıştı.

Güney Amerika turu kapsamında Peru Amazonu'nda büyük ölçüde yerli halktan oluşan bir topluluğa hitap eden Papa, ormansızlaşmaya karşı mücadele eden yerli liderlerin öldürülmesine de tepki göstermişti. Bu cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini vurgulamıştı.

Peru'nun doğusundaki Pucallpa kentinde konuşan Papa Leo, "Birçok yerli lider, topraklarını savundukları için öldürüldü" demişti.

Papa sözlerini, "Bu kardeşlerimizin kanı Tanrı'ya sesleniyor ve adalet talep ediyor" ifadeleriyle sürdürmüştü.

Papa Leo, son aylarda dünya meseleleri konusunda daha güçlü ve eleştirel açıklamalarıyla öne çıkıyor. Bu yılın başlarında İran savaşını kınaması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın da tepkisini çekmişti.