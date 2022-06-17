Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor

Türk dizi tarihinde yerini alan yapımlardan biri de Adanalı oldu. 2008 yılında ATV'de yayınlanmaya başladıktan sonra gerek Maraz Ali karakteri, gerekse de Yavuz komiser karakteri nedeniyle büyük ilgi gören Adanalı dizisinde öne çıkan oyunculardan biri de Pınar rolünü oynayan Tuğçe Özbudak oldu.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Adanalı'da oynadığı yıllarda da beğenilen ünlü oyuncu, daha sonra yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla adeta başka birine dönüştü. Instagram hesabını aktif kullanan Özbudak, yeni paylaşımlarda bulunuyor.

ZAMAN ZAMAN GÜNDEM OLUYOR

Özbudak'ın radikal değişimi zaman zaman gerek sosyal medya gerekse basında kendisine yer buluyor. Hayranları, güzel oyuncunun eski haliyle yeni hali arasında hiçbir benzerlik olmadığını savunuyor.

İşte ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son hali:



