Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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7 Kasım 2008 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük ilgi gören Adanalı dizisinin yıldızları arasında yer alan Tuğçe Özbudak çok büyük bir değişim geçirdi. Özbudak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.
Türk dizi tarihinde yerini alan yapımlardan biri de Adanalı oldu. 2008 yılında ATV'de yayınlanmaya başladıktan sonra gerek Maraz Ali karakteri, gerekse de Yavuz komiser karakteri nedeniyle büyük ilgi gören Adanalı dizisinde öne çıkan oyunculardan biri de Pınar rolünü oynayan Tuğçe Özbudak oldu.
BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ
Adanalı'da oynadığı yıllarda da beğenilen ünlü oyuncu, daha sonra yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla adeta başka birine dönüştü. Instagram hesabını aktif kullanan Özbudak, yeni paylaşımlarda bulunuyor.
ZAMAN ZAMAN GÜNDEM OLUYOR
Özbudak'ın radikal değişimi zaman zaman gerek sosyal medya gerekse basında kendisine yer buluyor. Hayranları, güzel oyuncunun eski haliyle yeni hali arasında hiçbir benzerlik olmadığını savunuyor.
İşte ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son hali: