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Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya akşam saatlerinde dünyaevine girdi. Çift her ne kadar misafirlerine 'Sosyal medyada paylaşmayın' uyarısı yapsa da düğünden ilk kare nikahtan kısa bir süre önce paylaşıldı. Ünlü çiftin düğün mekanına sürat teknesiyle gittiği görüldü. Öte yandan çiftin Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' dedikleri ana ilişkin fotoğraf karesi de geldi.

Acun Ilıcalı bugün dördüncü kez nikah masasına oturdu Herkesin merakla takip ettiği düğünden kareler gelmeye başladı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin düğün mekanına sürat teknesiyle giriş yaptığı görüldü.

Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

'LÜTFEN SOSYAL MEDYA OLMASIN' NOTU

Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam dünyaevine girdi. Hazırlık sürecinde beyaz bir sabahlık giyen ve heyecanı yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Gelin tacını deneyen Altunkaya'nın giyeceği gelinlik ise merak konusu oldu. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu ekledi.

Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

HAMİLELİK İDDİASI

Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği çiftin bu yüzden nikah yaptıkları ileri sürülmüştü. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etmişti.

Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

DÜĞÜN MEKANINA SÜRAT TEKNESİYLE GİTTİLER

Merakla beklenen düğünden ilk kare geldi. Ünlü çiftin düğünün gerçekleşeceği Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesiyle gittiği görüldü.

Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

EVET DEDİLER

Ünlü çift her ne kadar düğünden görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını istemeseler de misafirler paylaşım yapmaya devam ediyor. İşte 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' dedikleri an.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Magazin Dünya

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Yorumlar (19)

Şaban DAŞ:

adnanin muridi

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2
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Akarsu Muharrem:

Acun hep sarışın tercih ediyorsun.Aklın başına gelmedi mi senin için hayırlısı olsun inşallah

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sanane banane:

Ulan para, sen nelere kadirsin...... Tmm evlensin, eyvallah, fakat birincisi Torunun yaşında, ikincisi bu Şov nedir ya.... Yarin birgün diğer evlenecek kızlarda isterse napalm, illa bir Acun gibi Damatmi bulalım

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0
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Nayci İbrahim:

İnsanlarımız ,emeklimiz,işçimiz aç ve perişan sıkıntı çekerken bu gösteriş caka niye....Devlet neden bu insanın para kaynaklarını araştırmıyor dersiniz?

23
4
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Vatandaşın biri:

Benim milyarlarım olacak gideceğim evleneceğim kafayı mı yedim be?

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2
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Müslüm Yıldız:

Allah mutlu etsin inş..Çok güzel görünüyorlar.

5
10
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Eclipse Moon34:

Absürt bir durum yaşlara bak insanlar özellik ile erkekler genç kadın olsun zaten paran varsa Türkiye de en kolay şey genç kadın düşürmek ileri görüşlü bir insan olarak bu evlilik yanlış ayrıca uzun sürmeyecek

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Özgür Çocuk:

Düğün nerede, biz de katılalım belki bi ekmek çıkar

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Mehmet Varol:

Dünya sana güzel acun, dünyada rahatına bak şimdi. Birgün esans kokusu yerine ossuruk kokusuna mecbur olursun.

8
0
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Can Bostan:

Transferleri bosver ja sen evlenmene bak ….

6
0
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