Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

Acun Ilıcalı bugün dördüncü kez nikah masasına oturdu Herkesin merakla takip ettiği düğünden kareler gelmeye başladı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin düğün mekanına sürat teknesiyle giriş yaptığı görüldü.

'LÜTFEN SOSYAL MEDYA OLMASIN' NOTU

Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam dünyaevine girdi. Hazırlık sürecinde beyaz bir sabahlık giyen ve heyecanı yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Gelin tacını deneyen Altunkaya'nın giyeceği gelinlik ise merak konusu oldu. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu ekledi.

HAMİLELİK İDDİASI

Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği çiftin bu yüzden nikah yaptıkları ileri sürülmüştü. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etmişti.

DÜĞÜN MEKANINA SÜRAT TEKNESİYLE GİTTİLER

Merakla beklenen düğünden ilk kare geldi. Ünlü çiftin düğünün gerçekleşeceği Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesiyle gittiği görüldü.

EVET DEDİLER

Ünlü çift her ne kadar düğünden görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını istemeseler de misafirler paylaşım yapmaya devam ediyor. İşte 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' dedikleri an.