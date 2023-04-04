Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu Hatay'da bulunan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! "filminin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı.

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu Hatay'da bulunan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek filmin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı.

ÇOCUKLARLA ZAMAN GEÇİRDİLER

Filmin depremzedeler için yapılan özel gösterimine katılıp çocuklarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, orada bulunan depremzede çocuklar ve vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi. Depremzedeler ile yakından ilgilenen Acun Ilıcalı, herkesle sohbet ederek onlara moral oldu.