Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor

Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilmişti. Genç teknik adam, anlaşmayı doğrulayarak ''Kısa süre içerisinde bir şeyler olacak'' dedi. Volkan Demirel'in cuma günü (yarın) Gaziantep’e gidip yönetimle son detayları konuşacağı belirtildi.
- Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardı.
- 45 yaşındaki Volkan Demirel, cuma günü Gaziantep'e giderek kulüp yöneticileriyle sözleşmedeki son pürüzleri görüşecek.
- Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel'in, son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı arayışına giren Gaziantep FK, mutlu sona ulaşıyor.
VOLKAN DEMİREL İDDİALARI DOĞRULADI
Kırmızı-siyahlı yönetimin yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı Volkan Demirel, sürece ilişkin ilk açıklamasını yaparak iddiaları doğruladı.
İMZA İÇİN ŞEHRE GELİYOR
Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten 45 yaşındaki teknik adam, "Kısa süre içerisinde bir şeyler olacak" ifadelerini kullanarak anlaşma sinyali verdi. Demirel'in cuma günü (yarın) Gaziantep'e giderek kulüp yöneticileriyle bir araya geleceği ve sözleşmedeki son pürüzleri gidermek üzere masaya oturacağı öğrenildi.
HEDEF MİLLİ ARADA TAKIMI HAZIRLAMAK
Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Volkan Demirel'in, yönetimle yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kırmızı-siyahlı camia, milli maç arasını yeni teknik direktörüyle verimli bir şekilde değerlendirerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.