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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili 'Güçlü' talimat Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili 'Güçlü' talimat
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirten Gül, "Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu" dedi. Gül, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanunlaşacağını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda ekonomi yönetimine hem kabinede hem MKYK'de talimat verdi.
  • Emekli maaşlarına yönelik düzenleme üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.
  • Çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kanunlaşması öngörülüyor; kapsam, iyileştirme oranı ve yürürlük tarihine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme beklentisi sürerken Ak Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi konusunda ekonomi yönetimine talimat verdiğini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TALİMAT

Programda Gül'e, "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusu yöneltildi. Emeklilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül 

DÜZENLEME KANUNLAŞACAK

Gül'ün açıklamasına göre emeklilere yönelik düzenleme üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kanunlaşması öngörülüyor. Ancak düzenlemenin kapsamı, maaşlara ne kadar iyileştirme yapılacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz bir ayrıntı paylaşılmadı.

"VATANDAŞLARIMIZ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında korunmasına yönelik güçlü talimatları olduğunu vurgulayan Gül, çalışmaların vatandaşları memnun edecek ve hakkaniyetli bir sonuçla tamamlanacağına inandığını ifade etti.

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Kaynak: Haberler.com
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