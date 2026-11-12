Fenerbahçe'de Melissa Vargas’la 3 yıllık imza

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

VARGAS 2030'A DEK FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonunda takıma katılan milli voleybolcu, kendisini 2030 yılına kadar Fenerbahçe'ye bağlayan yeni mukaveleye imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun da yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE KUPALARLA DOLU KARİYER

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Melissa Vargas; 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Kupası, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi ve Kupa Voley, 2024 yılında ise Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de önemli başarılara imza atan tecrübeli oyuncu, ay-yıldızlı formayla 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, 2023 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.