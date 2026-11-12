Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da çifte ayrılık

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin performanslarını yeterli bulmadığı Lesley Ugochukwu ile El Chadaille Bitshiabu'nun takımdan ayrılması gündemde.

Sarı-kırmızılıların, yapılacak yeni transferler öncesinde yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla iki futbolcuyla yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEBİLİR

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun yanı sıra kulüpleriyle de anlaşmaya varılması halinde sözleşme feshi yoluna gidecek.

Sarı-kırmızılıların ayrıca Ugochukwu için belirlenen 22,5 milyon euroluk, Bitshiabu için belirlenen 28 milyon euroluk satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldığı aktarıldı.