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Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da çifte ayrılık

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Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da çifte ayrılık
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Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olmadığı Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, iki futbolcunun sözleşmesini feshetmek için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin performanslarını yeterli bulmadığı Lesley Ugochukwu ile El Chadaille Bitshiabu'nun takımdan ayrılması gündemde.

Sarı-kırmızılıların, yapılacak yeni transferler öncesinde yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla iki futbolcuyla yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEBİLİR

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun yanı sıra kulüpleriyle de anlaşmaya varılması halinde sözleşme feshi yoluna gidecek.

Sarı-kırmızılıların ayrıca Ugochukwu için belirlenen 22,5 milyon euroluk, Bitshiabu için belirlenen 28 milyon euroluk satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldığı aktarıldı.

İKİ FUTBOLCU DA BEKLENEN SÜREYİ ALAMADI

Galatasaray'da iki futbolcunun bu sezonki performansı da dikkat çekti. El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayla yalnızca Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında görev yaptı ve sahada 21 dakika kaldı. Lesley Ugochukwu ise Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 7 karşılaşmada forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda toplam 123 dakika süre alabildi. Ocak ayında kadrosuna yeni isimler katmayı hedefleyen Galatasaray'da iki futbolcunun geleceğinin kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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