Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suat Kılıç'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket: Mağdurların parası iade edilsin

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suat Kılıç'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket: Mağdurların parası iade edilsin Haber Videosunu İzle
Suat Kılıç'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket: Mağdurların parası iade edilsin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olduğu programda kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Soruşturmanın siyasi boyutunun da araştırılması gerektiğini belirten Kılıç, fon mağdurlarının paralarının iade edilmesini ve TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin sürece dahil edilmesini istedi.

  • Yeniden Refah Partisi'nin fon soruşturmasına ilişkin 16 maddelik önlem paketi, BDDK, Takasbank ve ilgili kurum yöneticileri hakkında görevden alma ve açığa çekme adımlarını içeriyor.
  • Suat Kılıç, fon mağdurlarının ana paralarının gecikmeden iade edilmesini ve soruşturmanın siyasi bağlantılar dahil tüm yönleriyle araştırılmasını istiyor.
  • Fon takip kurulunda TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin yer alması öneriliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olduğu programda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın yalnızca bürokrasi üzerinden yürütülmesinin yeterli olmayacağını savunan Kılıç, siyasi bağlantıların da araştırılması ve mağdurların ana paralarının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

“FON MAĞDURLARININ PARALARI DERHAL ÖDENSİN”

Fon soruşturmasına ilişkin partisinin 16 maddelik bir önlem paketi bulunduğunu belirten Kılıç, BDDK, Takasbank ve ilgili kurumların yöneticileri hakkında görevden alma ve açığa çekme adımlarının atılmasını önerdiklerini ifade etti.

Kılıç, fon mağdurlarının yaşadığı kayıpların giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, ana paraların gecikmeden iade edilmesini istedi. Mağduriyetlerin insanların psikolojik olarak zor bir sürece sürüklenmesine neden olduğunu belirten Kılıç, bu konuda hızlı adım atılması çağrısında bulundu.

FON TAKİP KURULUNDA TÜM PARTİLER YER ALSIN

Soruşturmanın şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunan Kılıç, fon takip kurulunda TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin de yer almasını önerdi. Kurulda yalnızca iktidar temsilcilerinin bulunmasının güven sorununa yol açabileceğini belirten Kılıç, muhalefet partilerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, böylece mağdurların taleplerinin doğrudan kurula aktarılabileceğini ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için yasal düzenlemelere katkı sunulabileceğini dile getirdi.

“FON KRİZİNİN EKONOMİYE MALİYETİ VAR”

Fon soruşturmasının ekonomik etkilerine de değinen Kılıç, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara dikkat çekti. Kılıç, 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e, 2027 yılı tahmininin ise yüzde 15'ten yüzde 21'e çıkarılmasını fon krizinin ekonomik maliyeti olarak değerlendirdi.

Kılıç, fon dolandırıcılığının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini savunarak, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

İlgili Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor24Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın57Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesajKavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacakAbdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj19Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti

Arkadaşlarının getirdiği yiyeceği yediler! Hepsi hayatını kaybetti
İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

Kavcıoğlu'nun istifası sonrası BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Malatya'dan gelen ilk görüntüler vahim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Özkan'dan Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt18

Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiası vardı! Ateş püskürdü
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Eski eşten Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı17

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Kemer Belediyesi şirketinin müdürü tutuklandı! Kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddia ediliyor

Hesabına 80 milyon lira aktardığı iddia edildi! Müdür tutuklandı
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı