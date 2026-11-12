Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, kapalı güvenlik oturumunda ifade vermeyi kabul etti

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ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınacağı kapalı oturumda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Brian Mast, ABD Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Huang'ın ifade vermeyi kabul ettiğini aktararak, oturumun ne zaman gerçekleştirileceği konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Huang'ın bu ayın sonundaki Şükran Günü tatilinden önce Kongrede yeminli ifade vermesinin beklendiğine işaret eden Mast, ifadenin video kaydına ve tutanak altına alınacağını söyledi.

Mast, söz konusu oturuma, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin yanı sıra Çin Özel Komitesi ve İstihbarat Komitesinin de katılmasının beklendiğini vurguladı.

Nvidia'dan bugün yapılan açıklamada, Huang'ın şirketin yönetim kurulu başkanlığı, üst yöneticiliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı duyurulmuştu.

Huang'ın istifası, biri Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen bir kadınla olmak üzere, evlilik dışı iki ilişki yaşadığına ilişkin haberlerin ardından gelmişti.

Kaynak: AA