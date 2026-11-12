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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene "Ben gidiyorum" dedi

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene 'Ben gidiyorum' dedi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene 'Ben gidiyorum' dedi
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Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde gösterdiği performansla dikkat çeken ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Malili futbolcunun, menajerinden sarı-lacivertli yönetimle görüşmesini istediği belirtildi.

  • Dorgeles Nene, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı ve menajerinden kulüple görüşerek ayrılık sürecini başlatmasını istedi.
  • Nene, Domenico Tedesco yönetiminde 11 gol ve 10 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı.
  • 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu dönemlerinde forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinin ardından kadrodaki bazı futbolcuların geleceği belirsizliğini korurken, Dorgeles Nene hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Domenico Tedesco yönetiminde ilk 11'in önemli isimlerinden biri olan ancak İsmail Kartal döneminde yedek kulübesine çekilen 23 yaşındaki futbolcunun, yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

MENAJERİNDEN KULÜPLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre Dorgeles Nene, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Malili kanat oyuncusunun, menajerinden sarı-lacivertli kulüple görüşerek ayrılık sürecini başlatmasını istediği belirtildi. Nene'nin adı yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile de anılmıştı.

TEDESCO DÖNEMİNDE 21 GOLE KATKI SAĞLADI

Domenico Tedesco yönetiminde gösterdiği performansla dikkat çeken Dorgeles Nene, sezonu 11 gol ve 10 asistle tamamlayarak toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı. Ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcunun takımdaki rolü değişti ve forma süresi azaldı.

EMRE BELÖZOĞLU DA ŞANS VERMEDİ

İsmail Kartal döneminde istediği süreleri alamayan Nene, Emre Belözoğlu'nun takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada da forma giyemedi. Çorum FK maçında süre alamayan Malili futbolcunun, yaşadığı bu süreç nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnsari Alp:

amedspora gelsin düzenli oynasa süperstar olur

Yorum Beğen1
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