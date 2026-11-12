İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı.

Olayın nasıl meydana geldiği ve hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı