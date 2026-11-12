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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, cesedin bulunduğu evde inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı.

Olayın nasıl meydana geldiği ve hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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