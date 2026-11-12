İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, cesedin bulunduğu evde inceleme başlatıldı.
Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı.
Olayın nasıl meydana geldiği ve hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı