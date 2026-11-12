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Malatya Yeşilyurt'ta helikopter düştü, alevler yakındaki eve sıçradı

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Malatya Yeşilyurt'ta helikopter düştü, alevler yakındaki eve sıçradı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde helikopter kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterin bölgede çıkardığı yangında alevler yakındaki bir eve sıçradı; güvenlik ve sağlık ekipleri yangını söndürüp çalışma başlattı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter kaza kırıma uğradı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü.

Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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