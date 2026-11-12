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Aksaray-Konya karayolunun 23. kilometresinde otomobil kamyona çarptı, 2 kişi öldü

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Aksaray-Konya karayolunun 23. kilometresinde otomobil kamyona çarptı, 2 kişi öldü Haber Videosunu İzle
Aksaray-Konya karayolunun 23. kilometresinde otomobil kamyona çarptı, 2 kişi öldü
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Aksaray-Konya karayolunun 23. kilometresinde Konya'dan Aksaray yönüne giden otomobil, tali yoldan çıkan boru yüklü kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, karşı şeride geçen araç şarampole takla attı.

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden 68 AGN 074 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan boru yüklü 48 ND 181 plakalı kamyona çarptı. Karşı şeride geçen otomobil şarampole takla attı. Otomobil adeta hurdaya dönerken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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