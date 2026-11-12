Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! "Bütçe sonrası Meclis'e gelecek"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, tarladan sofraya fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlayan Hal Kanunu’nun bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Emekli maaşlarındaki iyileştirme ve prim gün sayısı adaletsizliğinin giderilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Gül, bu düzenlemelerin bütçe takviminin tamamlanmasının ardından yasalaşacağını söyledi.
- Hal Kanunu ve emeklilere yönelik iyileştirme düzenlemeleri, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine alınacak.
- Hal Kanunu'na ilişkin teknik çalışmalar, üreticiden tüketiciye ürün fiyatlarındaki fahiş artışları engellemeyi amaçlıyor ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
- Emekli maaşlarına iyileştirme ve prim gün sayısındaki adaletsizliğin giderilmesine yönelik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak yürütülüyor.
AK Parti’nin Meclis’teki yeni dönem gündemine ilişkin bilgi veren Abdulhamit Gül, tarım ve ekonomi alanında öne çıkan iki düzenlemeye işaret etti. Gül, hem Hal Kanunu’nun hem de emeklilere yönelik iyileştirmelerin bütçe sonrasında Meclis’e taşınacağını ifade etti.
“BU DÖNEM HAL KANUNU’NU GÜNDEME ALACAĞIZ”
Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ürün fiyatlarında yaşanan fahiş artışların engellenmesini amaçlayan Hal Kanunu’na ilişkin teknik çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Gül, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine alınacağını duyurdu.
EMEKLİLER İÇİN "EN HAKKANİYETLİ FORMÜL" ARANIYOR
Emekli maaşlarına yönelik iyileştirme ve prim gün sayısındaki adaletsizliğin giderilmesine ilişkin çalışmalara da değinen Gül, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda ortak çalışma yürüttüğünü söyledi. Gül, şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımızın vatandaşımızı hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirmeme konusunda güçlü talimatları var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Çalışma Bakanlığımız en hakkaniyetli formül üzerinde çalışıyor. Bütçe takviminin tamamlanmasının ardından bu düzenlemeler yasalaşarak hayata geçecektir.”
DÜZENLEMELER BÜTÇE SONRASINA KALDI
Gül’ün açıklamalarına göre hem Hal Kanunu hem de emeklilere yönelik düzenlemeler, Meclis’te devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yasama gündemine girecek. Düzenlemelerin ayrıntılarına ilişkin henüz bir takvim ya da oran açıklanmadı.