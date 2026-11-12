Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan amatör lig maçında çıkan kavga sonucu 5 futbolcu yaralandı. Maçın 88. dakikasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan Trabzon 1. Amatör Lig karşılaşması sırasında sahada yaşanan kavga sonrası yaralanan 5 futbolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

FUTBOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA

Tonya ilçesinde Trabzon 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK, Tonya Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu golle farkı 2’ye çıkaran Tonyaspor karşısında konuk ekip, 64’üncü dakikada skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın 88’inci dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. 

5 FUTBOLCU YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan futbolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu

Koltuğa oturdu: Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza

İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! Endişelendiren harita
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 1112

Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi! İşte tüm detaylar
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi32

Sağlıkçılar da bunu yaparsa! Doktor ve hemşire birbirine girdi
Sivas'ta temizlik malzemesi kokusu paniğe yol açtı, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okuldaki temizlik ortalığı karıştırdı! Hastaneye kaldırıldılar
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı14

Okulda bu da oldu! Öğrenci polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Zonguldak'ta kavganın ikinci perdesi! 2 kadının üzerine otomobil sürdüğü iddia edilen kadın güçlükle gözaltına alındı

Dövüldüğünü söyledi, ertesi gün 2 kadının üzerine otomobil sürdü
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene 'Ben gidiyorum' dedi

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Ben gidiyorum" dedi