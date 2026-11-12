Evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Berdan Mardini market zincirleriyle anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Berdan Mardini, bu kez iş dünyasındaki yatırımlarıyla adından söz ettirdi. Memleketi Mardin'de gül yağı üretimi için fabrika kuran ünlü türkücü, işlerini büyüttüğünü ve market zincirleriyle anlaşmalar yaptıklarını anlattı.

EVİNİ VE ARABASINI SATIP 120 MİLYON TL'LİK FABRİKA KURDU

Berdan Mardini, yıllar önce evini ve arabasını satarak memleketine yatırım yapma kararı aldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle Mardin'in Artuklu ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde 120 milyon TL'lik yatırımla fabrika kurdu.

Gül yağı üretimi yapılan fabrikada çalışmalarını sürdüren Mardini, yatırımlarının karşılığını almaya başladığını belirtti.

"ÇOK BÜYÜK MARKALARA GÜL YAĞI SATIYORUM"

Kurmuş olduğu markayı büyütmek istediğini söyleyen ünlü türkücü, "Ben bir marka oluşturdum. Çok büyük markalara gül yağı satıyorum. Market zincirleri ile anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

300 KADINA İSTİHDAM SAĞLIYOR

Fabrikasında çok sayıda kişiye iş imkânı sunduğunu belirten Mardini, artık yalnızca şarkıcılığıyla değil, girişimci kimliğiyle de anılmak istediğini söyledi.

Ünlü türkücü, "Şimdi bir markanın sahibi olarak anılmak istiyorum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonluk 300 kadın, yanımızda 60 kişi var çalışan. Bu insanların ekmeğinden olmaması ve yatırımları kaybetmemek adına buraya daha fazla sarıldık. Şarkılara da devam ediyoruz. Konser ve düğünlerde sahne alıyorum."