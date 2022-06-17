Lexus Haberleri - Lexus Haber - Haberler

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Lexus Haberleri

Lexus haber, Lexus son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Boğaz'da Kelebek Şıklığı

Boğaz'da Kelebek Şıklığı

Lexus - 17.06.2022
Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Lexus - 15.06.2022
Lexus, Dünya Bisiklet Günü'nü bisiklet dostu NX ile kutluyor

Lexus, Dünya Bisiklet Günü'nü bisiklet dostu NX ile kutluyor

Lexus - 03.06.2022
Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı

Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı

Lexus - 29.05.2022
Hangi otomobil markası kime ait?

Hangi otomobil markası kime ait?

Lexus - 26.05.2022
Rusya'ya gidecek binlerce araba Belçika limanında takıldı

Rusya'ya gidecek binlerce araba Belçika limanında takıldı

Lexus - 26.04.2022
Lexus, Türkiye'de yeni NX SUV ile 'atak' dönemini başlattı

Lexus, Türkiye'de yeni NX SUV ile "atak" dönemini başlattı

Lexus - 03.04.2022
Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı

Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı

Lexus - 04.03.2022
Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus - 21.02.2022
Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı

Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı

Lexus - 18.02.2022
GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

Lexus - 12.12.2021
Toyota parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak

Toyota parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak

Lexus - 11.12.2021
ABD merkezli bir espor takımı milyonlarca dolar topladı! Takımın değeri 450 milyon doları aştı

ABD merkezli bir espor takımı milyonlarca dolar topladı! Takımın değeri 450 milyon doları aştı

Lexus - 03.12.2021
Modalife, yeni ürün serisi Lexus'u tüketiciyle buluşturdu

Modalife, yeni ürün serisi Lexus'u tüketiciyle buluşturdu

Lexus - 18.11.2021
Endonezya'da 2021 Uluslararası Otomobil Fuarı

Endonezya'da 2021 Uluslararası Otomobil Fuarı

Lexus - 14.11.2021
Lexus'un ES 300h modeli 'Avec Rent a Car' filosuna katıldı

Lexus'un ES 300h modeli "Avec Rent a Car" filosuna katıldı

Lexus - 05.11.2021
Lexus 'Eternals' filmi araçları için süper kahramanlardan ilham aldı

Lexus "Eternals" filmi araçları için süper kahramanlardan ilham aldı

Lexus - 22.10.2021
Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller

Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller

Lexus - 10.10.2021
Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor

Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor

Lexus - 10.10.2021
GÜNDEM / 10 Ekim 2021

GÜNDEM / 10 Ekim 2021

Lexus - 10.10.2021
Türkiye Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nı kutladı

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nı kutladı

Lexus - 19.09.2021
Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda yeni modeller sahne alıyor

Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda yeni modeller sahne alıyor

Lexus - 10.09.2021
Forza Horizon 5'te yer alacak arabaların listesi açıklandı

Forza Horizon 5'te yer alacak arabaların listesi açıklandı

Lexus - 08.09.2021
Lexus, yenilikçi tasarım arayışıyla 2022 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

Lexus, yenilikçi tasarım arayışıyla 2022 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

Lexus - 30.07.2021
Lexus, üstü açılan otomobili 'Lexus LC 500 Convertible'ı Türkiye'de satışa sundu

Lexus, üstü açılan otomobili "Lexus LC 500 Convertible"ı Türkiye'de satışa sundu

Lexus - 11.07.2021
Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

Lexus - 08.07.2021
Lexus'dan yeni nesil NX SUV

Lexus'dan yeni nesil NX SUV

Lexus - 16.06.2021
Yenilenen Lexus NX SUV sahne alıyor

Yenilenen Lexus NX SUV sahne alıyor

Lexus - 07.06.2021
Türkiye'nin uzun süredir Kırgızistan'dan iadesini istediği Orhan İnandı kayboldu

Türkiye'nin uzun süredir Kırgızistan'dan iadesini istediği Orhan İnandı kayboldu

Lexus - 01.06.2021
Lexus LC Convertible dondurucu testlerden başarıyla geçti

Lexus LC Convertible dondurucu testlerden başarıyla geçti

Lexus - 29.05.2021
Toyota, 2020'de en düşük emisyona sahip marka oldu

Toyota, 2020'de en düşük emisyona sahip marka oldu

Lexus - 30.04.2021
Son dakika haberi: Toyota'nın geliştirdiği sürücüsüz Lexus LS modeli otomobil Brüksel caddelerinde sürüş testleri gerçekleştiriyor

Son dakika haberi: Toyota'nın geliştirdiği sürücüsüz Lexus LS modeli otomobil Brüksel caddelerinde sürüş testleri gerçekleştiriyor

Lexus - 26.04.2021
Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi

Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi

Lexus - 09.04.2021
Lexus 2025'e kadar 20 elektrik motorlu model tanıtacak

Lexus 2025'e kadar 20 elektrik motorlu model tanıtacak

Lexus - 09.04.2021
Lexus'un yeni elektrikli vizyonu: LF-Z Electrified

Lexus'un yeni elektrikli vizyonu: LF-Z Electrified

Lexus - 30.03.2021
Lexus'un yeni konsepti gün sayıyor

Lexus'un yeni konsepti gün sayıyor

Lexus - 28.03.2021
Lexus LC 500 Convertible kadınların lüks otomobil tercihi oldu

Lexus LC 500 Convertible kadınların lüks otomobil tercihi oldu

Lexus - 14.03.2021
Quick Sigorta İngiltere'de iki ödül aldı

Quick Sigorta İngiltere'de iki ödül aldı

Lexus - 07.03.2021
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Lexus - 03.03.2021
Lexus'dan yeni marka vizyonu için yeni konsept

Lexus'dan yeni marka vizyonu için yeni konsept

Lexus - 12.02.2021
Lexus Türkiye'de bir yılda yüzde 64 büyüdü

Lexus Türkiye'de bir yılda yüzde 64 büyüdü

Lexus - 10.01.2021
Lexus RX'e İngiltere'den hibrit ödülü

Lexus RX'e İngiltere'den hibrit ödülü

Lexus - 20.12.2020
Lexus RX 'En İyi Premium Hibrit' seçildi

Lexus RX "En İyi Premium Hibrit" seçildi

Lexus - 18.12.2020
Lexus'dan Direct4 teknolojisi

Lexus'dan Direct4 teknolojisi

Lexus - 12.12.2020
Toyota otomotivin geleceğini Kenshiki Forum'da tanıttı

Toyota otomotivin geleceğini Kenshiki Forum'da tanıttı

Lexus - 07.12.2020
Lexus RX Black Line Türkiye'de

Lexus RX Black Line Türkiye'de

Lexus - 04.12.2020
Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Lexus - 04.12.2020
Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü

Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü

Lexus - 02.12.2020
Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 10 hibrit otomobil!

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 10 hibrit otomobil!

Lexus - 09.11.2020
Lexus Avrupa'da 1 milyon satış adedine ulaştı

Lexus Avrupa'da 1 milyon satış adedine ulaştı

Lexus - 08.11.2020
Lexus, Avrupa'da 1 milyon satış adedine ulaştı

Lexus, Avrupa'da 1 milyon satış adedine ulaştı

Lexus - 06.11.2020
Lexus'un yeni SUV konseptini kadın pilotlar test edecek

Lexus'un yeni SUV konseptini kadın pilotlar test edecek

Lexus - 11.10.2020
Lexus, SUV konsepti ve kadın pilotlarla ralliye katılıyor

Lexus, SUV konsepti ve kadın pilotlarla ralliye katılıyor

Lexus - 09.10.2020
Son dakika haberi: Lexus Tasarım Ödülleri'nde Grand Prix'in kazananı açıklandı

Son dakika haberi: Lexus Tasarım Ödülleri'nde Grand Prix'in kazananı açıklandı

Lexus - 04.09.2020
Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü

Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü

Lexus - 02.09.2020
Lexus'dan 5 milyon SUV!

Lexus'dan 5 milyon SUV!

Lexus - 25.08.2020
Lexus LC'ye yeni renk seçeneği

Lexus LC'ye yeni renk seçeneği

Lexus - 17.08.2020
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi

Lexus - 10.08.2020
Lexus'dan özel cabrio serisi: LC Convertible Regatta Edition

Lexus'dan özel cabrio serisi: LC Convertible Regatta Edition

Lexus - 08.08.2020
Lexus yeniden Venedik Film Festivali sponsoru

Lexus yeniden Venedik Film Festivali sponsoru

Lexus - 30.07.2020
Lexus, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterecek

Lexus, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterecek

Lexus - 30.07.2020
Lexus 2021 Tasarım Ödülleri'ne başvurular başladı

Lexus 2021 Tasarım Ödülleri'ne başvurular başladı

Lexus - 24.07.2020
Lexus 2021 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

Lexus 2021 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

Lexus - 24.07.2020
Lexus NX SUV 'en iyi hibrit otomobil' seçildi

Lexus NX SUV "en iyi hibrit otomobil" seçildi

Lexus - 10.07.2020
Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

Lexus - 10.07.2020
Lexus'dan sanatçılara özel: Lexus Creates

Lexus'dan sanatçılara özel: Lexus Creates

Lexus - 26.06.2020
Lexus'un SUV modeli RX Türkiye'de satışa sunuldu

Lexus'un SUV modeli RX Türkiye'de satışa sunuldu

Lexus - 20.06.2020
Lexus ile açık hava keyfi: LC Convertible

Lexus ile açık hava keyfi: LC Convertible

Lexus - 13.06.2020
Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

Lexus - 03.06.2020
Lexus'un Takumi Belgeseli Türkçe altyazı ile YouTube'da

Lexus'un Takumi Belgeseli Türkçe altyazı ile YouTube'da

Lexus - 19.05.2020
Lexus'un Nanoe Klima Teknolojisi virüsleri etkisiz kılıyor

Lexus'un Nanoe Klima Teknolojisi virüsleri etkisiz kılıyor

Lexus - 18.05.2020
Lexus'dan elektrikli modele 1 milyon kilometre garanti!

Lexus'dan elektrikli modele 1 milyon kilometre garanti!

Lexus - 09.05.2020
Otomotiv satışında 4 marka nisanda 'sıfır çekti'

Otomotiv satışında 4 marka nisanda "sıfır çekti"

Lexus - 08.05.2020
Lexus ES En Güvenilir Lüks Model seçildi

Lexus ES En Güvenilir Lüks Model seçildi

Lexus - 06.05.2020
Lexus'dan bibrit teknolojisiyle #evdekal mesajı!

Lexus'dan bibrit teknolojisiyle #evdekal mesajı!

Lexus - 24.04.2020
Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu

Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu

Lexus - 05.04.2020
Dunlop lastikleri, Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği oldu

Dunlop lastikleri, Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği oldu

Lexus - 24.03.2020
Toyota ABD'de 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Toyota ABD'de 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Lexus - 04.03.2020
Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı

Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı

Lexus - 15.02.2020
Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

Lexus - 08.02.2020
Lexus elektrikli araçlarını sergiledi

Lexus elektrikli araçlarını sergiledi

Lexus - 17.01.2020
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Lexus - 13.01.2020
Lexus LC 500, havada asılı olarak sergileniyor

Lexus LC 500, havada asılı olarak sergileniyor

Lexus - 20.12.2019
Lexus, LF-30 elektrikli konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

Lexus, LF-30 elektrikli konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

Lexus - 23.10.2019
LPG'li Hibrit, Elektrikli Otomobillerin En Güçlü Alternatifi Olabilir mi?

LPG'li Hibrit, Elektrikli Otomobillerin En Güçlü Alternatifi Olabilir mi?

Lexus - 17.10.2019
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü

Lexus - 02.10.2019
Türkiye'ye sadece 2 adet gelecek!

Türkiye'ye sadece 2 adet gelecek!

Lexus - 29.09.2019
Lexus LC Türkiye'de

Lexus LC Türkiye'de

Lexus - 29.09.2019
Intercity/vural ak: otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Intercity/vural ak: otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Lexus - 29.09.2019
Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Lexus - 23.09.2019
Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak

Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak

Lexus - 19.08.2019
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

Lexus - 02.08.2019
Lexus, LC'nin üstü açılan modelini üretme kararı aldı

Lexus, LC'nin üstü açılan modelini üretme kararı aldı

Lexus - 19.07.2019
Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl sonunda denize iniyor

Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl sonunda denize iniyor

Lexus - 12.07.2019
Toyota'nın otonom sürüş teknolojisi Avrupa yollarında

Toyota'nın otonom sürüş teknolojisi Avrupa yollarında

Lexus - 11.07.2019
Marka Marka Otomobil Satışları 2019, Yerli Otomobil Payı Arttı

Marka Marka Otomobil Satışları 2019, Yerli Otomobil Payı Arttı

Lexus - 08.07.2019
Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

Lexus - 02.07.2019
Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında yüzde 50 daraldı

Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında yüzde 50 daraldı

Lexus - 11.06.2019
Sahibinden yaşlanmayı önleyen araç

Sahibinden yaşlanmayı önleyen araç

Lexus - 12.05.2016
Sahibinden yaşlanmayı önleyen araç

Sahibinden yaşlanmayı önleyen araç

Lexus - 11.05.2016
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