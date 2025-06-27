Toyota, Çin'de Yeni Lexus Elektrikli Araç Üretim Tesisi Açtı

Toyota, Çin'de Yeni Lexus Elektrikli Araç Üretim Tesisi Açtı
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Toyota Motor, Shanghai Belediyesi'nde Lexus model elektrikli araç üretmek üzere yeni bir tesisin temelini attı. 2027 yılında üretime geçilmesi planlanan tesis, yıllık 100,000 adet üretim kapasitesine sahip olacak.

SHANGHAİ, 27 Haziran (Xinhua) -- Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, cuma günü Çin'in doğusunda yer alan Shanghai Belediyesi'nde Lexus model elektrikli araç üretmek üzere yeni bir tesisin temelini attı.

Jinshan bölgesindeki tesiste bir batarya araştırma ve üretim üssü de yer alacak. Üretimin 2027 yılında başlaması planlanıyor ve ilk aşamada üretim kapasitesinin yılda yaklaşık 100,000 adet olması bekleniyor.

Jinshan Bölgesi Yatırım Teşvik Ofisi Müdürü Jiang Juwang, Jinshan'ın köklü bir otomotiv merkezi olmamasına rağmen, Yangtze Nehri Deltası'nın geometrik merkezindeki konumu sayesinde parça tedarikçileri, araştırma ve geliştirme merkezleri ve Shanghai merkezli otonom sürüş şirketleriyle bağlantı kurabildiğini söyledi.

Jiang, "bir saatlik tedarik zinciri yarıçapının" Toyota'nın temel üretim süreçlerinde yerel tedariki kolaylaştırdığını vurguladı.

Shanghai belediye yönetimi ile Toyota arasında 22 Nisan'da stratejik işbirliği anlaşması ve Jinshan bölgesi yönetimi ile Toyota Çin arasında işbirliği mutabakatının imzalanmasından yaklaşık 2 ay sonra inşaat resmen başlamış oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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