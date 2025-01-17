Lexus, Avrupa'da Yüzde 20 Büyüyerek Rekor Kırdı

Lexus, Avrupa'da yüzde 20 büyüyerek markasına ait rekor pazar payına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus, Avrupa'daki hızlı ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Çıkardığı yeni modellerle araç satışlarında ivme yakalayan Lexus, 2024'te Avrupa'da 88 bin 184 adet satış gerçekleştirdi.

2023'e oranla yüzde 20 büyüyen marka, bu alanda Avrupa premium araç pazarının üstünde bir ortalamaya ulaştı. Bu satış başarısı, Lexus'un Avrupa'daki pazar payının yüzde 2,5 ile rekor seviyeye ve adetlere ulaşmasını sağladı.

2024'te birçok alanda rekor büyüme kaydeden Lexus'un, en hızlı büyüdüğü pazarlarından biri ise Türkiye oldu.

Lexus, geçen yıl Türkiye'de, 2023'e oranla yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti ve tüm zamanların en yüksek satışına ulaştı. Markanın rekor kırdığı diğer pazarlar arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz gibi ülkeler yer aldı.

Lexus'un en çok tercih edilen modelleri arasında SUV segmenti, öne çıktı. Geçen yıl 26 bin 635 adet "NX", 23 bin adet "LBX" ve 13 bin 772 adet "RX" modeli satıldı.

Lexus'un Avrupa'da toplam satışlarının yüzde 91'ini, 80 bin adetle "plug-in" hibrit, tam hibrit ve elektrikli modeller oluşturdu. Lexus, bu modellerin satışında, 2023'e oranla yüzde 24 artış elde etti.

Batı Avrupa'da satılan araçların neredeyse tamamı, elektrifikasyona sahip modeller oldu. Bu modeller, 26 bin adetle NX, 10 bin 642 adetle RX ve 10 bin 701 adetle UX oldu.