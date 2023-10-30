Toyota Türkiye, Atatürk'ün Mozolesine Çelenk Sunumu Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında, Toyota ve Lexus bayileri, Toyota Türkiye yöneticileri ve çalışanları, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk sunumu yaptı. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında, ülkemizin tüm bölgelerinden Toyota ve Lexus bayileri, Toyota Türkiye yöneticileri ve çalışanları, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt liderliğinde Anıtkabir'i ziyaret ederek resmi törenle Atatürk'ün mozolesine çelenk sunumunda bulundu.

250 kişilik Toyota Türkiye ailesi, Büyük Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Böylece 100'üncü yıla ithafen Selanik'te gerçekleştirilen Lexus LM lansmanı ile Atatürk Evi Müzesi ziyaretinin ardından, tüm bayilerin de katıldığı Cumhuriyet Balosu ve Anıtkabir ziyaretiyle Toyota Türkiye'nin cumhuriyet yolculuğu Ankara'da tamamlandı. Yapılan bu anlamlı ziyaretler ile Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılacağının altı çizildi.

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