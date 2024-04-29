Lexus, yeni modeli LBX'i Türkiye'de tanıttı

Otomobil dünyasının prestijli isimlerinden Lexus, son teknoloji ve tasarım harikası olan yeni modeli LBX 'i bugün Türkiye 'de tanıttı. Özel bir etkinlikle otomobil severlerin beğenisine sunulan Lexus LBX, 4 farklı paketle birlikte gelecek ve çeşitli kişisel tercihlere uygun geniş bir renk yelpazesine sahip olacak.

Lexus LBX paketleri, özellikleri ve fiyatı:

Modelin 'LBX Atmosferleri' başlığı altında sınıflandırılan iç mekan tasarım konseptleri, 'Elegant', 'Relax', 'Emotion' ve 'Cool' gibi farklı tarzları yansıtıyor ve her biri benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Örneğin 'Elegant' paketi 18 inç parlak alüminyum alaşımlı jantlar ve dokunmatik multimedya ekran gibi premium özelliklerle öne çıkarken, 'Relax' paketi daha sakin ve konforlu bir deneyim sunmak üzere tasarlanmış.

Gelin her paketin teknik özelliklerine tek tek göz atalım:

Lexus LBX Elegant:

18 inç parlak alüminyum alaşım jantlar

9,8 inç dokunmatik multimedya ekranı

6 hoparlörlü Premium ses sistemi

Akıllı telefon entegrasyonu

Akustik ön camlar

Otomatik yanan uzun farlar (AHB)

Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA)

Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS)

Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Frenleme

Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi

Önden Yaya Algılama

Trafik İşareti Algılama sistemi

Şerit Takip Asistanı

E-Latch – Güvenli Çıkış Asistanı

LED Bagaj Aydınlatması

Tek renk gövde seçenekleri

Lexus LBX Emotion:

18 inç koyu gri işlenmiş alaşım jantlar

Karartılmış camlar

Çift renk gövde seçenekleri

Lexus LBX Relax:

18 inç parlak alüminyum alaşım jantlar

13 hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround ses sistemi

3 kollu deri direksiyon

Adaptif Uzun Hüzme Far S istemi (AHS)

Akusik ön ve ön yan camlar

Virajlarda yardımcı aydınlatma özelliği – LED

Yüksek çözünürlüklü dijital hız göstergesi

Isıtmalı direksiyon

Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, 8 yönlü

LED ön sis farları

Tek Renk gövde seçenekleri

Lexus LBX Cool:

18 inç koyu gri işlenmiş alaşım jantlar

Ön cama yansıyan renkli gösterge ekranı

Süet kapı iç panel kaplaması

Süet kaplamalı ön konsol

Süet kol dayama ünitesi

Etkinlikte Lexus LBX'in dört farklı paketinin her birinin başlangıç fiyatları da açıklandı:

Lexus LBX Elegant: 2.290.000 TL

Lexus LBX Emotion: 2.390.000 TL

Lexus LBX Relax: 2.575.000 TL

Lexus LBX Cool: 2.650.000 TL

Bu fiyatlandırma, markanın her bir paket seçeneğinin sağladığı özel özellikler ve materyaller göz önünde bulundurularak yapılmış.

Lexus LBX Türkiye sunumunun ardından, katılımcılar araç hakkında daha fazla bilgi almak ve gösterilen modelleri yakından incelemek üzere standları ziyaret etti ve biz de oradan sizlere bildirdik.

Son olarak Lexus LBX motor özellikleri:

ÖzelliklerDeğerler Motor1.5 litrelik üç silindirli benzinli + elektrik motoruMaksimum Güç (DIN hp)136 beygirMaksimum Tork (Nm)185 NmŞanzımanYeni kompakt E-CVT (Elektrik Kontrollü Sürekli Değişken Şanzıman)Batarya Türüİki kutuplu nikel-metal hidrit batarya0-100 km/s Hızlanma9.2 saniyeÇekiş SistemiLexus E-Four dört çeker sürüş sistemi (Ekstra arka elektrik motoruyla)Sürüş ModlarıNormal, Eco, Sport

Lexus, B SUV modeli LBX ile Türkiye'de iddialı olmak istiyor

Şık tasarımları, detaylı özellikleri ve sürüş deneyimini üst seviyeye çıkaran yenilikleri ile bu yeni model, otomobil piyasasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazır görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.