Lexus, yeni modeli LBX'i Türkiye'de tanıttı
Otomobil dünyasının prestijli isimlerinden Lexus, son teknoloji ve tasarım harikası olan yeni modeli LBX 'i bugün Türkiye 'de tanıttı. Özel bir etkinlikle otomobil severlerin beğenisine sunulan Lexus LBX, 4 farklı paketle birlikte gelecek ve çeşitli kişisel tercihlere uygun geniş bir renk yelpazesine sahip olacak.
Otomobil dünyasının prestijli isimlerinden Lexus, son teknoloji ve tasarım harikası olan yeni modeli LBX 'i bugün Türkiye 'de tanıttı. Özel bir etkinlikle otomobil severlerin beğenisine sunulan Lexus LBX, 4 farklı paketle birlikte gelecek ve çeşitli kişisel tercihlere uygun geniş bir renk yelpazesine sahip olacak.
Lexus LBX paketleri, özellikleri ve fiyatı:
Modelin 'LBX Atmosferleri' başlığı altında sınıflandırılan iç mekan tasarım konseptleri, 'Elegant', 'Relax', 'Emotion' ve 'Cool' gibi farklı tarzları yansıtıyor ve her biri benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Örneğin 'Elegant' paketi 18 inç parlak alüminyum alaşımlı jantlar ve dokunmatik multimedya ekran gibi premium özelliklerle öne çıkarken, 'Relax' paketi daha sakin ve konforlu bir deneyim sunmak üzere tasarlanmış.
Gelin her paketin teknik özelliklerine tek tek göz atalım:
Lexus LBX Elegant:
18 inç parlak alüminyum alaşım jantlar
9,8 inç dokunmatik multimedya ekranı
6 hoparlörlü Premium ses sistemi
Akıllı telefon entegrasyonu
Akustik ön camlar
Otomatik yanan uzun farlar (AHB)
Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA)
Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS)
Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Frenleme
Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi
Önden Yaya Algılama
Trafik İşareti Algılama sistemi
Şerit Takip Asistanı
E-Latch – Güvenli Çıkış Asistanı
LED Bagaj Aydınlatması
Tek renk gövde seçenekleri
Lexus LBX Emotion:
18 inç koyu gri işlenmiş alaşım jantlar
Karartılmış camlar
Çift renk gövde seçenekleri
Lexus LBX Relax:
18 inç parlak alüminyum alaşım jantlar
13 hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround ses sistemi
3 kollu deri direksiyon
Adaptif Uzun Hüzme Far S istemi (AHS)
Akusik ön ve ön yan camlar
Virajlarda yardımcı aydınlatma özelliği – LED
Yüksek çözünürlüklü dijital hız göstergesi
Isıtmalı direksiyon
Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, 8 yönlü
LED ön sis farları
Tek Renk gövde seçenekleri
Lexus LBX Cool:
18 inç koyu gri işlenmiş alaşım jantlar
Ön cama yansıyan renkli gösterge ekranı
Süet kapı iç panel kaplaması
Süet kaplamalı ön konsol
Süet kol dayama ünitesi
Etkinlikte Lexus LBX'in dört farklı paketinin her birinin başlangıç fiyatları da açıklandı:
Lexus LBX Elegant: 2.290.000 TL
Lexus LBX Emotion: 2.390.000 TL
Lexus LBX Relax: 2.575.000 TL
Lexus LBX Cool: 2.650.000 TL
Bu fiyatlandırma, markanın her bir paket seçeneğinin sağladığı özel özellikler ve materyaller göz önünde bulundurularak yapılmış.
Lexus LBX Türkiye sunumunun ardından, katılımcılar araç hakkında daha fazla bilgi almak ve gösterilen modelleri yakından incelemek üzere standları ziyaret etti ve biz de oradan sizlere bildirdik.
Son olarak Lexus LBX motor özellikleri:
ÖzelliklerDeğerlerMotor1.5 litrelik üç silindirli benzinli + elektrik motoruMaksimum Güç (DIN hp)136 beygirMaksimum Tork (Nm)185 NmŞanzımanYeni kompakt E-CVT (Elektrik Kontrollü Sürekli Değişken Şanzıman)Batarya Türüİki kutuplu nikel-metal hidrit batarya0-100 km/s Hızlanma9.2 saniyeÇekiş SistemiLexus E-Four dört çeker sürüş sistemi (Ekstra arka elektrik motoruyla)Sürüş ModlarıNormal, Eco, Sport
Lexus, B SUV modeli LBX ile Türkiye'de iddialı olmak istiyor
Şık tasarımları, detaylı özellikleri ve sürüş deneyimini üst seviyeye çıkaran yenilikleri ile bu yeni model, otomobil piyasasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazır görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.