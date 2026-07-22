2026 Lexus ES ve Mercedes CLA Elektrikli Sedan Karşılaştırması

Lexus ES ve Mercedes CLA, 2026 için yenilendi ve hem benzinli hem de tam elektrikli versiyonlarla sunuluyor. Lexus ES, daha büyük iç hacim, geniş arka bacak mesafesi ve yumuşak sürüş konforu ile öne çıkarken; Mercedes CLA, üstün menzil, hızlı şarj ve sportif sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor.

Menzil ve şarjda CLA açık ara önde: CLA 250+ tek motorlu versiyonu EPA 374 mil menzil sunarken, gerçek dünya testinde 434 mile ulaştı. Lexus ES 350e ise 307 mil EPA menzili ile geride kalıyor ve DC hızlı şarjda 150 kW ile sınırlıyken CLA 300 kW desteğiyle 7 dakikada 100 mil menzil ekleyebiliyor.

Performansta da CLA üstün: CLA 350 çift motorlu versiyon 0-60 mil/saat hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlarken, ES 350e 7.6 saniyede kalıyor. İç teknolojide CLA dev ekranı ve hızlı arayüzüyle dikkat çekerken, ES daha sade ve kullanımı kolay bir sistem sunuyor.

Fiyatlandırma benzer: ES 350e 48.895 dolardan, CLA 250+ ise 49.400 dolardan başlıyor. Lexus daha fazla standart donanım sunarken, CLA'nın menzil, şarj ve sürüş deneyimi ağır basıyor ve Edmunds'a göre CLA genel olarak daha yüksek puan alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi