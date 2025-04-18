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Lexus’un Yeni ES Modeli Auto Shanghai’da Tanıtılacak

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Lexus, 23 Nisan'da Auto Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 8. nesil ES modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Yeni ES, elektrikli sürüş teknolojileri ve konforlu sürüş deneyimi ile dikkat çekecek.

Lexus, 8. nesil ES modelinin dünya prömiyerini, 23 Nisan'da Auto Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus'un her nesilde, sportif sürüşü, sıra dışı tasarımı ve ileri teknolojisiyle öne çıkan ES modeli, son nesliyle iddiasını bir adım daha ileri taşıyacak. Yeni ES, gelişmiş elektrikli sürüş teknolojileriyle donatılacak ve konforlu sürüş deneyimi konusunda segmentinde yeni bir sayfa açacak.

Lexus, Çin'de gerçekleştirilecek dünya prömiyerinde, ES modelinin Avrupa pazarına özel geliştirilen versiyonları ve motor seçenekleri dahil olmak üzere önemli detayları da paylaşacak.

Büyük tanıtım öncesinde ES modelinin ilk tasarım ipuçlarını paylaşan Lexus, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle markanın premium segmentteki iddiasını bir kez daha ortaya koyacak.

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Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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