Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asyalı otomotiv devi Toyota, 140 binden fazla Toyota ve Lexus aracı geri çağırdı. Bazı araçların arka fren hortumlarının hasar görmesi, bazı araçların da emniyet kemerlerinde hasar olabileceği şüphesi var.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 140 binden fazla Toyota ve Lexus araç Toyota tarafından geri çağrılıyor. Toyota, geri çağırmaların Tacoma 4 tekerlekten çekişli araçlarının belirli modellerinin yanı sıra Toyota Camry ve Lexus RX araçlarını da içerdiğini söyledi.

Geri çağırmaların farklı hataları içerdiğini belirten Toyota, geri çağrılan Tacoma araçlarında "arka tekerleklerin içinde yeterince çamur ve kir birikmesi" durumunda arka fren hortumlarının hasar görebileceğini söyledi.

ŞİRKET MÜŞTERİLERE HABER VERECEK

Geri çağrılan Camry ve Lexus RX araçların ikinci sıra orta emniyet kemerleri üretim sırasında hasar görmüş olabilir. Şirket, her iki geri çağırmadan etkilenen müşterileri Nisan 2025 başına kadar bilgilendireceğini söylüyor.

Her iki geri çağırma için de değişimler ücretsiz olarak yapılacak. Geri çağırma aşağıdaki Toyota ve Lexus araçlarından bazılarını kapsıyor:

2025 MY Toyota Camry

2025 MY Lexus NX

2024 MY Lexus RX

2025 MY Lexus RX

2024 MY Toyota Tacoma

2025 MY Toyota Tacoma

Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
img

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
img

Hasta yatağından dua istedi
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.