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Razer ve Lexus, Oyunculara Hitap Eden Bir Otomobil Üretti

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Razer, lüks otomobil üreticisi Lexus ile bir araya gelerek oyunculara hitap eden yeni bir TX versiyonu geliştirdi. Işıklı tasarımı ve premium koltuklarıyla dikkat çeken Lexus TX Razer Edition, mobil oyun istasyonu olarak hizmet verecek şekilde modifiye edildi.

Razer, lüks otomobil üreticisi Lexus ile bir araya gelerek yeni bir iş birliğine imza attı. Lexus TX isimli SUV modeli için birlikte çalışan şirket, oyunculara hitap eden yeni bir TX versiyonu geliştirdi. Işıklı tasarımı ve premium koltuklarıyla dikkat çekiyor.

Lexus TX Razer Edition çıktı

2023 Espor Ödülleri'nde tanıtılan özel Lexus TX, Razer tarafından bir "mobil oyun istasyonu" olarak hizmet verecek şekilde modifiye edildi. Dış tasarım, RGB ışıklandırmayla birlikte mat siyah renginde geliyor. İçte ise bazı önemli değişiklikler bulunuyor.

Aracın arka tarafındaki koltuklar, iki büyük LED oyun monitörüne sahip. Razer, arka koltuğu mobil bir savaş alanına dönüştürebileceğini iddia ederek RGB aydınlatmalı klavye ve oyun koltuğu eklediğinin de ifade etti.

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Ayrıca TX'in bagajı, oyun bilgisayarı için gerekli olacak donanımları ve çevre birimlerini taşıyacak şekilde donatıldı. Bu sayede iki oyuncu, çift ekrana bağlanan yüksek performanslı bilgisayarlar yardımıyla hareket halindeyken bile oyun oynayabilecek.

Lexus TX'in motor konfigürasyonlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. SUV'nin 2024 versiyonunda 3,5 litrelik V-6 motor bulunuyor ve 100 km/s'e 5.7 saniyede ulaşabiliyor. Razer sürümü ise 2.4 litrelik turboşarjlı motor veya hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak.

Name a better way to show off the new Razer @Lexus TX, we'll wait ? . #LexusTX pic.twitter.com/ty5uDhLa3q

— R ? Z ? R (@Razer) December 2, 2023

Bu iş birliği ile Razer ve Lexus, uzun yolculuklar sırasında oyun oynamayı seven kullanıcılara hitap etmeyyi amaçlıyor. Aracın seri üretim sürecine ilişkin bilgi verilmedi, bu da sınırlı sayıda üretileceği anlamına geliyor. Razer modifiyeli Lexus TX fiyatı da belirsiz, ancak normal sürümünün 55 bin dolardan başladığını belritelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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