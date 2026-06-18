Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'ın ikinci turunda İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elendi. İlk turda dünya 22 numarası Leylah Fernandez'i eleyen Sönmez, turnuvaya veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti.
Zeynep Sönmez, ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic'e 7-5, 4-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Ay-yıldızlı genç tenisçi, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak