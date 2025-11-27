ALJ Türkiye, Ağaçlandırma Seferberliği'nin ilk adımı İzmir'de attı

Seza Nur ALPDÜNDAR-Mehmet KILINÇ/ İZMİR, - TÜRKİYE'de Toyota, Lexus ve BYD markalarının distribütörlüğünü yürüten ALJ Türkiye, ülke çapında ağustos ayında başlattığı 'Ağaçlandırma Seferberliği'nin ilk adımı 310 bin fidanın toprakla buluşmasıyla İzmir'in Buca ilçesinde attı.

Türkiye'de Toyota, Lexus ve BYD markalarının distribütörlüğünü yürüten ALJ Türkiye, ülke çapında ağustos ayında başlattığı 'Ağaçlandırma Seferberliği' kapsamında satılan her 1 araç için 10 fidan kampanyası başlattı. Destekçiler ve araç satışlarıyla birlikte kasım ayı itibarıyla 310 bini aşan dikim seviyesine ulaşıldı. Ülke genelinde bir yıl içinde 1,4 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen 'Ağaçlandırma Seferberliği'nin ilk adımı 310 bin fidanın toprakla buluşmasıyla İzmir'in Buca ilçesinde Kaynaklar Mahallesi'nde atıldı. Dikilen türler, mavi servi, kara servi ve kızılçam gibi bölgeye uygun ve yangına dayanıklı ağaçlardan seçildi.

Ağaç Seferberliği kapsamında Buca Kaynaklar'da düzenlenen panele ve fidan dikim etkinliğine ALJ Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Turan, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Egemen Döven ve oyuncu Burcu Biricik, oyuncular ve gönüllüler katıldı. Bölgeden gelen 65 ilkokul öğrencisi kendi fidanlarını dikti.

'SEFERBERLİĞE DÖNÜŞMESİ HAYALİYLE YOLA ÇIKTIK'

ALJ Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt yaptığı açıklamada, her 6 aylık dikim döneminde yaklaşık 650-700 bin fidan dikerek yılda 1 milyon 400 bin ağaç dikmeyi hedeflediklerini söyledi. Bozkurt, "Bu bir yıllık bir seferberlik değil. Devamlı ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Başka firmalara, sektörlere de ilham vermesini istiyoruz" dedi. Son yıllarda tüm dünyanın ve Türkiye'nin derdinin iklim değişikliği olduğunu ifade eden Bozkurt, "Her yaz dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çok acı orman yangınları yaşadık. Geçtiğimiz yaz birçok orman alanımızı kaybettik. Artık bir şey yapılması gerekiyordu, zorunluydu. Bunun böyle bir seferberliğe dönüşmesi hayaliyle yola çıktık" ifadelerini kullandı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR'

Bozkurt, etkinliğin sadece kendi marka grubunun yaptığı bir iş olmasını istemediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Birçok başka firma ve kurum da destek vermeye başladı. Bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu, birlikte neleri başardığımız hatırlatsın istiyoruz. Birkaç yıl sonra bu seferberliği kimin başlattığını hatırlamayalım ama her yıl milyonlarca fidanı da toprakla buluşturalım istiyorum. Kasım ayının sonlarına geliyoruz, hala yağmur bekliyoruz. Barajlarımızdaki doluluk oranları çok düşük seviyelerde, bunların hepsi iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Daha fazla yeşile ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece ormanlık alanlarda değil kent ormanlarıyla şehir merkezlerine taşıma hayalimiz var. Kentlerimizi ve açık alanlarımızı daha fazla ağaçlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz."

'ELİMDEN NE GELİYORSA YAPARIM'

Ağaçlandırma Seferberliği'nin kampanya elçisi olan oyuncu Burcu Biricik ise "Böyle bir şey için kim olsa seve seve burada olurdu. Senelerdir yangın acısı çekerken, ciğerimiz bu kadar yanarken ve kişisel olarak hiçbir şey yapamazken Ali Haydar Bey'in önder olduğu bir seferberlik ilan edildi. Bir markadan, bir reklamdan öte gerçek bir seferberlik olması niyetiyle ve bilinciyle ortaya çıktığı için ben de seve seve duyurmak, büyümesini sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağımı söyledim. Bir vatandaş olarak, bir anne olarak bu benim görevimdi" dedi.

'ŞAHİDİMİZ TOPRAK, İMZAMIZ FİDAN, SEVDAMIZ YEŞİL VATAN'

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Turan da toplumun her kesimini sahalarda fidan dikiminde görmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Yeşil Vatan Seferberliği'nin amaçlarından biri olduğunu ifade ederek, "Bu amaçların böyle gerçekleşmesini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gelecek nesillere bu fidanları bırakabilmek bizleri mutlu ediyor ve yaptığım meslekten gurur duyuyorum. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan ve sevdası yeşil vatan olan herkesi hep beraber fidan dikimi etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın (OGEM-VAK) da seferlik kapsamında fidanların 3 ile 5 yıl boyunca bakımını üstleneceği belirtildi.