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Hibrit Araçlarda Akü Krizi: Kapılar Kilitli Kalıyor

Hibrit Araçlarda Akü Krizi: Kapılar Kilitli Kalıyor
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İngiltere'de Toyota ve Lexus hibrit araçlarda 12 voltluk akü arızaları, elektrikli kapıların kilitlenmesine ve sürücülerin araçta mahsur kalmasına yol açıyor. Sorun özellikle Lexus LBX ve Toyota Yaris Cross'ta yaygın.

İngiltere'de Lexus LBX, Toyota Yaris Cross ve diğer hibrit araç sahipleri, elektrikli kapı açma sistemlerini etkisiz hale getiren akü arızalarıyla karşı karşıya. 12 voltluk akünün bitmesi, sadece radyo ayarlarını bozmakla kalmıyor, sürücülerin araçtan çıkmasını bile zorlaştırıyor.

Tüketici grubu Which? dergisi, akü arızası durumunda kapıların kilitli kaldığını ve sahiplerin arka koltukta çocuklar varken cam kırmak ya da sıkışmış kapılarla uğraşmak zorunda kaldığını bildirdi. Motor1.com'a göre asıl sorun, tekrarlayan deşarjlara ve erken arızalara eğilimli 12 voltluk marş aküsü.

Ankete 270'ten fazla İngiliz araç sahibi katıldı; bunların dörtte üçünden fazlası Toyota ve Lexus modeliydi. Bu oran, tüm tam hibrit araçların ortalamasının çok üzerinde. Lexus LBX'te pil sorunu oranı yüzde 29,2, Toyota Yaris Cross'ta ise yüzde 19,1 olarak kaydedildi. Genel olarak tam hibrit sahiplerinin yüzde 5,6'sı sorun bildirdi.

Lexus RX, NX, RZ, LBX ve Toyota C-HR, Corolla, Yaris, Yaris Cross sahipleri en sık tekrarlanan arızaları, değiştirme maliyetlerini ve harici şarj kiti satın alma zorunluluğunu rapor etti. Toyota ayrıca bazı modellerde şarj sistemi uyarıları ve 2025-2026 Camry'lerde gösterge paneli kararması gibi başka elektrik sorunları yaşıyor. Bu geri çağırmalar 12 voltluk şikayetleri kapsamıyor ancak temel güvenlik işlevlerine duyarlılığı artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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