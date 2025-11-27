Haberler

ALJ Türkiye'den Ağaçlandırma Seferberliği: 310 Bin Fidan Toprakla Buluştu

ALJ Türkiye, Toyota, Lexus ve BYD araçları için 10 fidan dikimi projesi kapsamında İzmir Buca'da 310 bin fidan dikimini gerçekleştirdi. İklim değişikliği ile mücadele amacıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak gündeme geldi.

ALJ Türkiye'nin, bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan dikimini içeren sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir'in Buca ilçesinde 310 bin fidanı toprakla buluşturuldu.

İklim değişikliğiyle mücadele ve son yıllarda artan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alanların yeniden oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Kaynaklar Mahallesi'nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

ALJ Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, her 6 aylık dikim döneminde yaklaşık 650-700 bin fidan dikmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu hedefin yılda 1 milyon 400 bine karşılık geldiğini ifade eden Bozkurt, "Bu bir yıllık seferberlik değil. Bunun devamlı ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Başka firmalara, sektörlere de ilham vermesini istiyoruz. Son yıllarda tüm dünyanın ve ülkemizin de derdi iklim değişikliği. Orman yangınları da üzerine gelince her yaz yaşadığımız maalesef dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çok kötü, çok acı orman yangınları yaşadık. Geçtiğimiz yaz yine birçok orman alanımızı kaybettik. Artık bir şey yapılması gerekiyordu, zorunluydu. Bunun böyle bir seferberliğe dönüşmesi hayaliyle yola çıktık." dedi.

Bozkurt, etkinliğin sadece kendi marka grubunun yaptığı bir iş olmasını istemediğini dile getirdi.

Başka firma ve kurumların da ağaçlandırma kampanyasına destek vermeye başladığını anımsatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Aslında bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu, birlikte neleri başardığımızı hatırlatsın istiyoruz. Birkaç yıl sonra bunun kimin başlattığını belki hatırlamayalım ama her yıl milyonlarca fidanı da toprakla buluşturalım istiyorum. Kasım ayının sonlarına geliyoruz hala yağmur bekliyoruz biliyorsunuz. Barajlarımızdaki su doluluk oranları çok düşük seviyelerde, bunların hepsi iklim değişikliğinden kaynaklanıyor."

Ağaçlandırma seferberliğinin elçisi olarak atfedilen oyuncu Burcu Biricik ise "Bir vatandaş ve anne olarak bu zaten benim görevimdi. Şu anda bu işin içinde bunu da layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan da toplumun her kesimini sahada fidan dikiminde görmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Etkinliğe İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel

Müdürü Nilay Tatlısöz, Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Egemen Döven, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Öte yandan Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı da (OGEM-VAK) seferberlik kapsamında fidanların 3 ile 5 yıl boyunca bakımını üstleneceği belirtildi.

