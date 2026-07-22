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Nissan, Toyota ve Lexus Araçları İçin Geri Çağırma Doğrulandı

Nissan, Toyota ve Lexus Araçları İçin Geri Çağırma Doğrulandı
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Nissan, 314 Qashqai'yi yakıt borusu aşınması; Toyota, 507 Land Cruiser 300'ü ve Lexus, 124 LX600'ü motor içi kalıntı kaynaklı yatak arızası riskiyle geri çağırdı. Tüketiciler ücretsiz inceleme için yetkili bayilere başvurmalı.

Nissan, 314 adet Qashqai SUV'yi yakıt borusu aşınması riski nedeniyle geri çağırıyor. Toyota, 507 adet Land Cruiser 300'ü ve Lexus ise 124 adet LX600'ü motor içi kalıntıların neden olduğu yatak arızası riskiyle geri çağırıyor.

Etkilenen araçlar belirli tarih aralıklarında satıldı. Tüketicilerin ücretsiz inceleme ve onarım için yetkili bayilere başvurmaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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