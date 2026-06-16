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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Lexus Nottingham Açık'ta ikinci tura yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 Lexus Nottingham Açık'ta dünya 22 numarası Leylah Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Rakibine Nisan ayındaki Stuttgart maçının rövanşını da almış oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'ta tek kadınlar birinci tur maçında Leylah Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti.

Zeynep Sönmez, bu sonuçla Fernandez'den Nisan ayında düzenlenen WTA 500 Stuttgart turnuvasının rövanşını da almış oldu.

Genç tenisçi, ikinci turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin maçının galibiyle 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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