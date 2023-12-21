Üye Girişi
Haberler

Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor! İşte modelleri

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Toyota Motor, sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor. Geri çağırma 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, olası bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.

HANGİ ARAÇLAR GERİ ÇAĞIRILACAK

Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.

ARAÇLAR TEK TEK İNCELENECEK

Yetkili Toyota bayileri söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek. Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Lexus Güvenlik Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

1000

Yorumlar (1)

Eko bombi:

Direksiyon kolonundan gelen CD gıcırtısı sesi gibi bir ses de kronik problem miş araç sıfırın altında sıcaklıkta 2 gün kalınca ısınana kadar direksiyon vcd player sesi çıkartıyor Corolla 2022 model sahibiyim bu sesi serviste de çıkarırsa söküp yenisini takıyorlarmış çıkarmazsa yalancı durumuna düşüyosun servisin fabrika gibi kaliteli çalışamaması canımı sıkıyor

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title