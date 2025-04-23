Lexus'un Yeni ES Modeli Tanıtıldı: Elektrikli ve Hibrit Seçenekler

i Premium otomobil markası Lexus, sekizinci nesil ES sedan modelinin dünya prömiyerini Çin'de düzenlenen Auto Shanghai fuarında gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tam hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle tanıtılan Lexus ES sedan, gelecek yıldan itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Yeni Lexus ES modeli, yeni teknolojiler, konfor, performans ve güvenlik sunacak şekilde geliştirildi. ES'nin sahip olduğu sürüş kalitesi, sessizlik ve konfor gibi özellikleri yeni modelde daha da artırıldı.

Lexus dünya prömiyerinde ES modelinin global olarak sunacağı motor seçeneklerini de açıkladı. Yeni ES hem tam hibrit hem de bataryalı elektrikli motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Önden çekişli ve dört çeker sürüş alternatifleriyle sunulacak ES, karbon ayak izini azaltmak isteyen kullanıcılara çeşitli opsiyonlar sağlayacak.

ES 500e 343 hp güce sahip olacak

Yeni "ES 300h" modeli, 2,5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve elektrikli motorun entegre olduğu hibrit sistemle donatıldı. 201 beygir (hp) güç üreten sistem, hem önden çekişli hem de dört çeker versiyonlarla Batı Avrupa pazarında sunulacak.

Doğu Avrupa pazarında ise ES 350 beygir versiyonuyla yer alacak. Aynı 2,5 litrelik benzinli motoru kullanan bu model, 247 hp gücünde ve yine iki farklı çekiş seçeneğiyle satışa sunulacak.

Lexus'un elektrikli araç teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ES 350e önden çekişli olarak 224 hp güç sunarken, ES 500e dört tekerlekten çekişli olarak 343 hp güce sahip olacak.

Aracın iç tasarımı, sade, temiz ve sofistike bir atmosfer yaratıyor

Lexus'un yeni nesil ES modeli, markanın geleceğe dönük tasarım vizyonunu yansıtan "Clean Tech x Elegance" felsefesiyle şekillendirildi. Lexus'un imzası haline gelen "spindle" ön panjur tasarım anlayışı, bu modelde "spindle body" formuna evrilerek elektrifikasyon gücünü çağrıştıran bir siluet yaratıyor.

Aracın fazlalıklardan arındırılmış detaylarla şekillenen iç tasarımı, sade, temiz ve sofistike bir atmosfer yaratıyor. Kabinin üst bölümü ferah ve açık bir görüş sunarken, alt bölge yolcuları saran bir yapı ile güvenli ve konforlu bir alan sağlamak üzere tasarlandı.

Yeni ES'nin kabini de Lexus'un Tazuna kokpit felsefesiyle şekillendi. Tüm kontroller ve bilgi kaynakları, sadece en küçük el ve göz hareketiyle algılanacak şekilde konumlandırıldı. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14 inçlik merkezi dokunmatik ekran, yumuşak malzemeler ve dinamik ışık efektleri ile kalite algısını artırıyor.

Kabindeki yenilikçi gizli düğme özelliği, iç mekan kalitesin artırıyor. Yeni düğme tasarımı, gösterge panelinin kaplamasıyla uyum içinde gizleniyor. Araç kapalıyken görünmeyen bu düğmeler, araç çalıştırıldığında aydınlanıyor. Yeni Lexus ES'in iç mekanı, teknolojiyi, konforu ve zarafeti uyumla bir araya getirerek, hem sürücüye hem yolculara üst segment bir deneyim sunuyor.