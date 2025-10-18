Lexus, Türkiye'deki 5. bayisini Adana'da hizmete açtı

Premium otomobil üreticisi Lexus, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir showroomlarından sonra ayrıcalıklı lüksün dünyasını Seyhan Showroomu ile Adana'da açtı. Lexus Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "En geniş yetkili servis ağına sahip tek lüks markayız. Aracınızla nereye giderseniz gidin, Lexus'unuzla ilgilenecek özel eğitimli teknisyenlerin bulunduğu servis noktalarımızdan gönül rahatlığıyla hizmet alabilirsiniz" dedi.

Geçtiğimiz yılı Türkiye'de en hızlı büyüyen premium markalardan biri olarak tamamlayan Lexus, bayi ağını da güçlendiriyor. Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir showroomlarından sonra ayrıcalıklı lüksün dünyası, Mıçı Otomotiv bünyesinde Lexus Seyhan Showroomu ile Adana'da da kapılarını açtı. Japon misafirperverlik felsefesi Omotenashi ruhuyla oluşturulan Lexus Seyhan, her kullanıcısına kendini evinde gibi hissettirecek, kişisel ve ayrıcalıklı bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı.

"Adana, Lexus'un büyümesinde stratejik bir öneme sahip"

Açılışta gazetecilere konuşan Bozkurt, markanın istikrarlı büyümesinden bahsederek, "Dünyanın en önemli markalarından biri olan Lexus'u Adana'ya getirdik. Lexus, alışılmış lüksün dışında, sıra dışı ve rafine bir lüksü tanımlıyor. Farklı bir müşteri profiline hitap etmesiyle, çok daha özel ve zarif bir lüksün simgesi haline geldi. Adana'da 5. bayiyi açtık. Her geçen gün daha fazla şehirde müşterilerimize markamızın benzersiz deneyimini yaşatıyoruz. Adana, Lexus'un büyümesinde stratejik bir öneme sahip. Coğrafi konumu sayesinde çevre illere de kolay erişim imkanı sunan şehir, Türkiye satışlarında önemli bir paya sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki ay 6.bayinin Antalya'da açılacağını belirten Bozkurt, "Önümüzdeki ay 6. bayimizi de Antalya'da devreye alacağız. Bununla birlikte Türkiye genelinde Edirne'den Van'a, Trabzon'dan Antakya'ya kadar her yerde en geniş yetkili servis ağına sahip tek lüks markayız. Aracınızla nereye giderseniz gidin, Lexus'unuzla ilgilenecek özel eğitimli teknisyenlerin bulunduğu servis noktalarımızdan gönül rahatlığıyla hizmet alabilirsiniz" dedi.

"Çok fazla hizmetimiz var"

Lexus'un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahil birçok ülkede yapılan araştırmalarında en sorunsuz otomobil markası seçildiğine değinen Ali Haydar Bozkurt, markanın birçok önemli ayrıcalığından da bahsederek şunları söyledi:

"Sağlamlığı da herkes tarafından biliniyor. Satışta da, serviste de müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Örneğin Lexus'ta randevu alırsanız, gerekirse gece saat 3'te bile showroom'u sizin için açıyoruz. Çok fazla hizmetimiz var ve bunlardan biri de 'Geri Alım Garantisi'. Bir yıl, hatta üç yıl sonra aracınızı bize geri getirdiğinizde, hangi oranda geri alınacağını baştan garanti ediyoruz. Bir başka hizmet ise, özel TIR'larla aracınızı istediğiniz yere ücretsiz olarak transfer edip, tekrar ücretsiz şekilde geri getirme imkanı. Bu özellikle yaz başında ve yaz sonunda müşterilerimiz tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu hizmeti yılda bir kez ücretsiz sunuyoruz daha fazla kullanmak isteyenler ise cüzi bir ücretle yararlanabiliyor. Üstelik bunu yaparken aracın ilk sahibi olmanıza gerek yok. Satış ve satış sonrası sunduğumuz tüm bu ayrıcalıklarla kendilerini gerçekten özel hissetmelerini sağlıyoruz."

"Adanalı otomobil severlere benzersiz bir deneyim sunacağız"

Mıçı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mıçı ise sektörde sahip oldukları deneyimin altını çizerek, "Dünyaca saygın, premium bir markayı da bünyemize katarak bu yolculuğu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Lexus, lüksü farklı bir dille anlatan, teknolojiyi zarafetle birleştiren bir marka. Biz de bu vizyonla Adanalı otomobil severlere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek bayinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından şarkıcı Aşkın Nur Yengi, konser verdi.

Kısa zamanda Adana'da ilgi odağı olan Seyhan Showroomu, markanın geniş ürün gamını keyif veren bir atmosferde sunuyor. Müşterilerin showroomda inceleyip test edebileceği Lexus'un B-SUV modeli LBX, D-SUV modeli NX ve E-SUV modeli RX tam hibrit seçenekleriyle performansı ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. Satışa sunulduğu günden bu yana segmentinde büyük ses getiren lüks minivan LM Hybrid de, Lexus Seyhan showroomlarında yerini aldı. Bununla birlikte 2026'dan itibaren satışa sunulacak yeni nesil üst düzey ES sedan modeli de Adanalı müşterilerle buluşturulacak.

Ayrıcalıklı hizmetlerden biri ise Garanti ON ile birlikte 10 yıla kadar garanti sunulması. Müşteriler, sadece yıllık periyodik bakımı yaptırarak bu hizmetten yararlanabiliyorlar ve hiçbir ek ücret ödemiyorlar. Lexus Garanti ON sayesinde, periyodik bakımını satış sonrası hizmet noktalarında yaptıran kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları durumunda araçlarını modele göre 1 yıl / 15.000 km ya da 1 yıl / 10.000 km ek garanti sistemine dahil edebiliyorlar. Böylece 10 yaşa veya 160.000 km'ye kadar bu garanti programından yararlanabiliyorlar. Bununla birlikte Lexus Garanti ON programı, sadece sıfır araç sahipleri için değil ikinci el kullanıcıları için de geçerli. Bbu uygulamayla yalnızca orijinal parça ve uzman işçilik güvencesi sunmakla kalmıyor, kullanıcılarına yıllar boyu süren ek koruma da sağlanıyor.

Lexus markasının ikinci el değerini koruduğunun bir garantisi olan bu hizmet, tüm modellerin araç kullanımına ve yılına bağlı olarak belli bir oran değerinde geri alınmasını kapsıyor. Oranlar 1 yaşındaki araç için yüzde 80, 2 yaşındaki araç için yüzde 70'i, 3 yaşındaki araç için yüzde 60'ı şeklinde olup, bu kapsamda satın alma esnasında müşteri ile bir sözleşme imzalanıyor. - ADANA