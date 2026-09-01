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Lexus NX makyajla yenilendi: Tasarım ve teknoloji güncellendi

Lexus NX makyajla yenilendi: Tasarım ve teknoloji güncellendi
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Lexus, kompakt SUV modeli NX'in makyajlı versiyonunu tanıttı. Beş yıl sonra yenilenen araçta; ön-arka tamponlar, farlar, iç mekan detayları, bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek teknolojilerinde iyileştirmeler yapıldı.

Lexus, küresel pazardaki en önemli modellerinden olan kompakt SUV NX'i makyaj operasyonuyla tazeledi. İkinci jenerasyonun tanıtımından bu yana beş yıl geçen araç, yenilenen tasarımı ve geliştirilen özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Makyajla birlikte modelin ön ve arka tamponları, farları ve iç mekan detayları güncellenmiş durumda. Ayrıca bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek teknolojilerinde de iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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