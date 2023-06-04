Odunpazarı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu '100'ümüz Gönlümüz' Gösterisi Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu tarafından '100'ümüz Gönlümüz' isimli halk oyunları gösterisi düzenlendi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) 100 dansçının sahne aldığı gösteride; Eskişehir, Van, Artvin, İzmir, Silifke, Gaziantep, Bilecik, Burdur, Bolu ve Antalya yörelerinden halk oyunları oynandı. Gecenin sunuculuğunu ise Sunuculuk Atölyesi'nden Fatma Yüzer Deniz üstlendi.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu tarafından '100'ümüz Gönlümüz' isimli halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) 100 dansçının sahne aldığı gösteride; Eskişehir, Van, Artvin, İzmir, Silifke, Gaziantep, Bilecik, Burdur, Bolu ve Antalya yörelerinden halk oyunları oynandı. Geceye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Sunuculuk Atölyesi'nden Fatma Yüzer Deniz üstlendi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının coşkuyla, mutlulukla kutlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, bizim Cumhuriyet'i kutlamamıza hiçbir şey engel olamaz" dedi.

Orta Asya'dan bugüne kadar Türk folklorunda kadın ile erkeğin birlikte oynadığını belirten Başkan Kurt, "Kadın ve erkek birlikte ve eşittir, sonsuza kadar da öyle kalacak. Kadınlarımızın Cumhuriyet sayesinde elde ettiği kazanımları yok etmeye çalışanlara inat biz; Odunpazarı'nda, Eskişehir'de direneceğiz. Türkiye'de çocukların hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Cumhuriyet'i, üstüne basa basa hatırlatalım, unutmalarına izin vermeyelim" diye konuştu.