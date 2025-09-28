Haberler

Bakan Ersoy eşiyle Beyoğlu'nda sanat turuna çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy'la birlikte İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'nda sanat turuna çıktı. Bakan Ersoy Taksim'den Tophane'ye uzanan güzergahta dört önemli sergiyi gezdi. Sergi mekanlarını yürüyerek gezen Ersoy, Beyoğlu esnafıyla da sohbet ederek vatandaşların ilgisine karşılık verdi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy'la birlikte İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan sergileri gezdi. Ersoy, Taksim'den Tophane'ye uzanan güzergahta birbirinden farklı temalara sahip dört önemli sergiyi ziyaret etti.

TAKSİM'DE "NURİ PAKDİL VE KUDÜS"

Ziyaretine Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'nde açılan "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisiyle başlayan Bakan Ersoy, Kudüs'ün Müslümanlar için taşıdığı kutsal anlamı, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve Nuri Pakdil'in Kudüs davasına adanmış hayatını anlatan eserleri inceledi. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün üstlendiği sergi, sanatın evrensel diliyle güçlü bir manevi mirası izleyicilerle buluşturuyor. Sergi ücretsiz olarak gezilebilecek.

ATLAS 1948'DE "JAMES CAMERON'IN SANATI"

Ersoy'un ikinci durağı, İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas 1948 Sineması oldu. Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'ın kişisel arşivinden çıkan 300'ün üzerinde orijinal çalışmanın sergilendiği "James Cameron'ın Sanatı", çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerle sinema tarihine ışık tutuyor.

"Terminator", "Aliens", "Titanic" ve "Avatar" gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecini yansıtan sergide ayrıca Türkiye'de ilk kez uygulanan özel bir dijital bölüm de yer alıyor. Altı ay boyunca açık kalacak sergi, Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle hazırlandı.

TERRA SANTA'DA "ESKİZDEN PİKSELE HUMAN EDITION"

Bakan Ersoy'un üçüncü durağı, Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Eskizden Piksele Human Edition" sergisi oldu. Küratörlüğünü Ayşe Demirci Ayyıldız'ın üstlendiği sergi, insan bedenini, belleğini ve algısını yapay zeka, ses, veri ve çevresel sistemlerle yeniden kurgulayan eserleri bir araya getiriyor.

2022'den bu yana 14 farklı şehirde, 20'yi aşkın edisyonla sergilenen "Eskizden Piksele" projesinin "Human" edisyonu, izleyiciyi teknoloji ve insan arasındaki sınırları sorgulamaya davet ediyor.

TOPHANE'DE DÜNYA PRÖMİYERİ: "STEVE MCCURRY: THE HAUNTED EYE"

Sanat turunun son durağı ise Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry, "The Haunted Eye" sergisiyle dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 212 Photography Istanbul kapsamında açılan sergi, sanatçının kariyerini şekillendiren 25 unutulmaz fotoğrafının yanı sıra daha önce hiç sergilenmemiş 160 çalışmasını da bir araya getiriyor. McCurry'nin 1984'te çektiği ikonik "Afgan Kızı" portresi de seçkide yer alıyor. Sergi, 12 Ekim'e kadar görülebilecek.

BEYOĞLU'NDA HALKLA BULUŞMA

Sergi mekanlarını yürüyerek gezen Bakan Ersoy, Beyoğlu esnafıyla da sohbet ederek vatandaşların ilgisine karşılık verdi.

