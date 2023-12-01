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Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler beğenmedi

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Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan oyuncu Meryem Uzerli, kırmızı göğüs dekolteli bir abiye giyerek başını da kapattı. Oyuncunun tarzı ise hiç beğenilmedi.

Yıllar önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Başını kapatan oyuncu, kırmızı bir elbise giydi.

GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek ülkeyi terk eden ve yurt dışında kendine kafe açan Meryem Uzerli, kızları ve sevgilisiyle bir hayat yaşıyor. Suudi Arabistan'daki bir ödül törenine katılan oyuncu, kırmızı uzun kuyruklu bir elbise tercih ederek başını da elbisenin bir parçasıyla kapattı. Ünlü oyuncu, törene katılan Burak Özçivit ile bir araya gelerek poz vermeyi de ihmal etmedi. Uzerli'nin kırmızı halı tarzı takipçilerini ikiye böldü. Oyuncunun tarzı için "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı.

İşte Meryem Uzerli'nin tarzı için yapılan bazı yorumlar...

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler beğenmedi

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler ikiye bölündü,

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler ikiye bölündü,

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler ikiye bölündü,

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler ikiye bölündü,

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler ikiye bölündü,

Arabistan'da törene katılan Meryem Uzerli başını kapattı! Tarzını görenler ikiye bölündü,

Ecem Altan
Ecem Altan
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Meryem Uzerli Magazin Kültür Sanat Haberler

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