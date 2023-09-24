30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödülleri sahiplerini buldu -Altınkoza'da en iyi film ödülü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' isimli film aldı -Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü'nü alan Türkan Şoray ve Kadir İnanır el ele salonu selamladı -'Pomerian' cinsi köpeğiyle ödül törenini...

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

-Altınkoza'da en iyi film ödülü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' isimli film aldı

-Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü'nü alan Türkan Şoray ve Kadir İnanır el ele salonu selamladı

-'Pomerian' cinsi köpeğiyle ödül törenini izledi

ADANA - Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Karganın Uykusu' filmindeki performansıyla 'Ahmet Ağğün' alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise 'Cam Perde' filmiyle 'Selen Kurtaran' aldı. Ayrıca gecede Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' takdim edildi. Öte yandan bir kişi törene 'Pomerian' cinsi 'Şila' isimli köpeğiyle birlikte gelip izledi.

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Oyuncu Yetkin Dikinciler ve televizyon sunucusu Gülay Afşar'ın yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Bülent Ortaçgil sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

"Adana sinema ruhunu iyi yansıtıyor"

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın festivaller kenti olduğunu belirterek, "Adana'yı en çok sanatçı yetiştiren illerden birisi olduğu için çok seviyorum. Altın Koza'nın Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisinin olmasının nedeni Adana'nın sinema ruhunu iyi yansıtmasından kaynaklanıyor" dedi.

Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a ödül

Öte yandan gecede Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" takdim edildi. Bu sırada konuşan Türkan Şoray ve Kadir İnanır, ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından İnanır ve Şoray el ele seyircileri selamladı.

Köpeğiyle ödül törenini izledi

Öte yandan Şendağ Öztoprak isimli sağlık çalışanı ödül törenini 'Pomerian' cinsi, 'Şila' isimli köpeğiyle birlikte gelerek izledi.

Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Karganın Uykusu' filmindeki performansıyla 'Ahmet Ağğün' alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise 'Cam Perde' filmiyle 'Selen Kurtaran' aldı. 'Karganın Uykusu' geceye 6 ödül alarak geceye damga vurdu.