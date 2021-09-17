Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler

Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Hilal ve Mehmet Başaslan bir süredir ailesi ve akrabalarıyla birlikte site içerisindeki sokak köpeklerini besliyordu. Bir süre sonra köpekten rahatsız olan sitede yaşayanlardan bazıları ile Başaslan ailesi arasında tartışma yaşandı. İsimleri henüz bilinmeyen komşuları, iddiaya göre geçen günlerde Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonucunda taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Palalı ve sopalı saldırı öncesine ait aynı sitede çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ise olayın yaşandığı sokakta bulunan Başaslan ailesiyle, binadaki kişilerin uzun süre birbirlerine küfür ve hakaretler ettiği duyuldu.