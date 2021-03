Kısa Sözler, Kısa Etkileyici Sözler, Kısa Anlamlı 100 Söz

Kısa Sözler, Kısa Etkileyici Sözler, Kısa Anlamlı 100 Söz sayfamızdan güzel sözler kısa, manalı kısa sözler, aşk sözleri kısa, anlamlı kısa sözler, etkileyici kısa sözler, mesajları görebilirsiniz.

Kısa Sözler, Kısa Etkileyici Sözler, Kısa Anlamlı 100 Söz sayfamızda sizler için Güzel sözler kısa, aşk sözleri kısa, anlamlı kısa sözler, manalı kısa sözleri sizler için hazırladık....

KISA SÖZLER

Kısa Sözler, Kısa Etkileyici Sözler, Kısa Anlamlı 100 Söz

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum.

Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.

Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyenim.

Sana hayatım boyunca bir kez yalan söyledim. O da senin güzel olduğun. Sen güzel değil çok güzelsin.

Hayat sana mutsuzluk mu getiriyor o zaman âşık olun. Ben seni tanıdım, âşık oldum ve mutluluk ile tanıştım.

Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.

Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.

Kısa Sözler 2021

KISA ETKİLYEİCİ SÖZLER

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa aşk mesajları, Seni gördüğüm her gün dalında kuşlar ötüyor. Bahçede çiçekler açıyor. Dünya güzel bir yer olur seni gördüğüm her an.

Kısa Sözler 2021

Seni o kadar çok seviyorum ki sana aşkımı anlatacak kadar güçlü bir kelime bulamıyorum.

Kısa Sözler 2021

Kışın yaprağını yere bırakan ağaçlar baharda çiçekler ile bezenir. Senin yokluğun ile kuru bir dala benzeye yüreğim senin varlığınla bahara erişti.

Kısa Sözler 2021

Papatyalar neden sevilir bilir misin sevdiğim? Çünkü masum aşkın şahidi papatyalardır. O sebeple sana getirdiğim buket papatyalardan yapılmıştır.

Kısa Sözler 2021

Her gün aklımda olan ve beni mutlu kılan tek şeysin.

Saat kaç olursa olsun saat hep seni ve senli günleri gösteriyor.

Kısa Sözler 2021

Sana kelimelerle anlatamayacağım şeyler var. Gel sarıl ve gülümse bana ki gözlerim sana anlatsın beni ve istediklerimi.

Kısa Sözler 2021

Elinde elma şekeri olan çocuğun mutluluğu gibi seni gördüğümde yüreğime düşen mutluluk. Kaybetmekten korkuyor ama o korku ile mutluluğu yaşamayı unutmuyorum.

Kısa Sözler 2021

KISA DAMAR SÖZLER

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa damar sözler, Her sabah gözlerimi açtığım zaman ilk işim seni sevmek oluyor.

Bu şehrin en tenha yeri kalbimde bulunuyor.

Özlemek denmez ki buna bildiğin yangın yeri bu.

Beni yokluğun ile savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.

Gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalacaktır.

Çıkartın tüm sigaraları, bu gece sabaha kadar hayal kurup duracağız.

Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!

İçmiş olduğum sigaralar sen yokken senin kokunu getiriyor bana.

Bazı zamanlar en uzun yolculuk nedir bilir misin? İki insanın arasında bulunan mesafedir.

Ön ve arkana bak hangi gitmez dediklerin yanında?

Gönül almayı bilmeyen kişilere ömür emanet verilmez.

Çok pahalısın sen bana benim o kadar param yok ki.

Dil susar ise bir çare bulunur ama yürek susarsa bil ki hiçbir çare bulunmaz.

Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.

Gece uyuyamayan kişilerin gündüze sığdıramadıkları acıları bulunmaktadır.

Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.

KISA KAPAK SÖZLER

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa kapak sözler, Riyakarlığını dostluk maskesinin arkasına gizlersen sana verilen selamda sözde kalır.

Temeli çürük bir haneden sıcak yuva olmadığı gibi sütü bozuk olandan da koca olmaz.

Güzelliğin göz ile seveni memnun kılar da, ruhuna aşık olmayan isteyene ne sunacaksın bebeğim.

İnsanım diye dolaşanlarda hep bir canavarlık belirtisi var.

Kadınlar şeytansıdır diyenler annesine melek unvanını vermeyi biliyorlar.

Canımı yaktın diye gülümsüyorsun ya bekle ağlarken karşında kahkaha atmak için en güzel gülüşümü arıyorum.

Düşmüş olabilirim ama bu yerden kalkmayacağım anlamına gelmez.

Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.

At gibi şaha kalkıp gidiyorsan gittiğin yolları iyi hatırla sürünerek dönerken lazım olacak tüm detaylar.

Yerime koyduklarından bir ricam var ağzının ortasına bir yumruk koymaları. Bir tanem derken tekrar düşünmene yardımcı olur atılan tek bir yumruk.

Hava atıyorum sanıyor iken milletin estirdiği rüzgâr da savrulmayasınız.

KISA KAPAK MESAJLAR

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa kapak mesajlar, Bir insanı silersem bir daha ona yaşaması için imkân vermem. Toprağa gömer ve bir Fatiha dahi okumam.

Gece çökünce iç çekmek yerine seni üzenleri sil ve rahat uyku uyumanın tadına var.

Ağlıyorsan kendine bir mendil arama, gözyaşlarını akıtanlarını hayattan çıkar ve gülümseyişine ayna ara.

Zirveye tırmandığını düşüp sevinç çığlıkları attığında zirvede yıldızların olduğunu unutma.

Beni sevmiyorsunuz diye kızmıyorum. Duygularımız sonuçta karşılıklı.

Kime dünyam dediysem Jüpiter çıktı.

Adamım diyorsan elini sürdüğün şeylere dikkat et ve sonsuza kadar mutlu edemeyeceğin bir kişiyi küçük bir mutluluk ile meşgul etme.

Üç kağıtçılıkta zirve yapmış adam elinde ki kartı düşürdün.

Adamım diyorsan önce bunu kanıtla. Attığın yumrukla değil, öptüğün el ile.

Sinirlerim hassas diyorsan yaklaşma şartelleri atmış elektrik devresi gibiyimdir.

Adam gibi adam tanımadım diyen kızlar, Meryem gibi oldunuz da sizi adam mı bulmadı.

Kendine büyük damgası vuran adam alçaklığını gizleme yöntemini beğendim.

Keşke defolu çıkan eşyaların iadesini talep edebildiğimiz gibi şerefsiz çıkan insanlarında iadesini talep edebilseydik.

Tamam, git başkasına. At kendini başka kollara… Tamam sevme beni, tamam vazgeç benden… Ne olursa olsun silemem yüreğimden.

Affet anne! Gururla karşına çıkaracağım bir adama düşmedi gönlüm. Onun her adı geçtiğinde nasıl üzdüğünü anlama diye, gözlerimi kaçırır oldum ya Anne!

Sorma artık bana, göz altlarımı. Bağımlısıyım ben onun. O ela gözlerin bağımlısıyım. Gece yarılarına sakladım çaresizliğimi. Karanlıkta tavanı izleyip, ağlamaktan bu göz altlarım.

Nasıl başkasına ait olabildin sen? Yarım kaldığımı bile bile, başkasını tamamladın.

Şimdi anladım o buluşmada gözlerime neden bakmadığını. Meğer asıl yüreğinde olanı gözlerinde görmemden çekinmişsin.

Yüreksizin tekisin be adam! Senin nefesin yetmez, cesur bir kadının hayallerinde yer almaya.

Ben seni ona bakarken gördüm. Hani o üzerine yeminler ettiğin o ela gözlerin ile ona baktığını gördüm. Artık, kimse bana ölümden bahsetmesin.

KISA KAPAK LAFLAR

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa kapak laflar, Ayıp etmişim kendime, boş bir adam uğruna ağlamışım. Benim bu gönlüm sana mahkûm ama boş yere sana bağlanmışım.

Ben uğruna ağlarken, sen onun kolunda geziyordun. Hâlbuki 3 yıl önce ne sözler veriyordun.

Sen hayaller ülkesinde yaşardın prenses. Ben ise gerçekler ortasında bir seni sevdim.

Sen doğrulara hasım, ihanete akrabasın. Sen ise kasım ayında kalbimde çiçekler açtıran en güzel baharsın.

Yaşlanacak bu kalbim seninle. Sen yokken her gün ölüm benimle. Işıksız bomboş bir hayat içinde, yaşıyorum hayalinle.

Kalbimde sen varken, yanıma bir başkasını yakıştıramadım.

Ağlayan bir kadından sana zarar gelmez. Ama gözyaşlarını kendi silmiş bir kadının intikamı ise ağır olur.

Kimseye eyvallahım yokken, defalarca kez göz yumdum ihanetine.

Bilir misin 'hiç' ne demektir? Gözünün önünde değerini yerin dibine çekene hissettiklerindir, "hiç". İşte sen de kendini bu mertebeye düşürdün. Tebrikler!

Boynuma geçirdiler aşk ilmeğini. Bana sormadılar bile Annem son dileğimi.

KISA AĞIR SÖZLER

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa ağır sözler, Ortamlarda yaşı büyük olana değil, karakteri sağlam olana abi deniyor.

İhanetin nedeni belki nedir bilinmez. Ancak bedeli muhakkak ödenir.

Saygımızı bozduysak, ağır laf ettiysek vardır muhakkak bir bildiğimiz.

Umuda kelepçe vuramazsınız hâkim bey. Bizler umuda âşık çocuklarız.

Yeri geldiğinde özür dileriz. Ama diz çökmemizi bekleme.

Bazı insanlar uzaktan sana çok hoş gelir. Ancak ışıltıları yalnızca iç yüzlerini görene kadardır.

Tilki gibi yavşak bir düşman yerine aslan gibi düşmanları tercih ederim.

Adil dövüşenlerin her zaman kaybedenler olduğunu asla unutma.

Seni adam sanıp peşinden gelen gölgenin ne suçu var ki…

Herkesin önünde artist hareket yaparsan ıssız yerde özrünün pek bir kıymeti olmaz.

İkisinin ortası olan şeyler bozar insanı. Mesele bizim için ya siyahtır her şey ya da beyazdır.

KISA AĞIR LAFLAR

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa ağır laflar, Ben sevda konusunda iki arada kalmam. Ya sevmişimdir ya da silmişimdir.

Ben insanları menfaatlerim bitene kadar değil, ömrüm son bulana kadar severim.

Sen gitmekle eylem mi yapmıştın ben seni unutmakla devrim yaptım. Haber in bile olmadı.

in bile olmadı. Karanlık geceler bile ismimizi kaybetmeye yetmez. Bir yıldız çıkar aydınlatır tüm gecenizi.

Her çakal kalabalıkta güçlüdür. Aslanlar ise her zaman yalnız güçlüdür.

Bazı şeyler üzülmeye değmez. Hayatı olduğu gibi kabul et yeter.

Sevdiklerimiz üzülmesin diye haklı olduğumuz yerde susmuşluğumuz çoktur.

Hani haklıyız ya yine de sen haklı ol. Sevdiklerimiz mutlu olsun yeter.

Kimseyi yolda bırakmam ama onlarında hızıma yetişmeleri lazım.

İnsanlar bizim durumlarımızı değil adamlığımızı beğeniyor.

Bir kadına hem arkadaş hem eş ol. O zaman onu etmek için çok çaba harcamana gerek kalmaz.

Hayatta hiçbir isteğimiz yerine gelmese dahi biz şükretmeyi hep bildik.

Serseri dediğin adamlarında bir kalbi var. Sen hanımefendi gibi büyümüş olabilirsin ama o adamların da bir onuru var.

Beni terk ettiğin gün katilimi tanıma fırsatı verdin. Bakalım hangi boş yürekte kim vurduya gideceksin.

Benim sevdam sana ağır gelir güzelim. Sen ışıltılı gecelere layıksın. Benim karanlık sevdamda boğulursun sen.

Ben senin defterini düreli çok oldu. Muhasebe defterini tutmama gerek yok artık.

KISA INSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ

Kısa sözler içeriğimizde sıklıkla aranan sözler kategorisindeki kısa ınstagram biyografi sözleri, Biz hayatı tek başımıza öğrendik. Bu nedenle de kimseye boyun eğecek değiliz.