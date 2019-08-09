09.08.2019 15:00

Zengin mineraller ve vitaminler içeren kefirin sayısız faydaları vardır. Birçok yararı olan kefir, kanı temizler ve yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Kronik yorgunluğu geçiren kefir, böbrek taşı rahatsızlığını gidermeye yardımcı olur. Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini arttırır. Peki, kefirin faydaları nedir? Kefir nasıl yapılır? Kefir nedir?

KEFİR NEDİR?

Kefir, süt asidi ve alkol fermantasyonu ile oluşur. Köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Kefir mayası ise karnabahara benzer, beyazımtırak renktir ve bezelye ve fındık büyüklüğünde tanelerden oluşur. Kefir yapımında inek, koyun, keçi ve manda sütleri tercih edilir. Kefir ile yapılan araştırmalarda iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama, dış deri yırtılmaları ve çatlaklar tedavisinde tüketildiği zaman faydaları kanıtlanmıştır.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Diyetisyen uzmanları kefiri genellikle birden zayıflamak isteyen hastalarına önerir. İçeriğindeki zengin mineral ve vitamin, uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Ayrıca gün boyunca şekeri de kontrol ederek enerjinin yüksek kalmasını sağlar. Ayrıca vücut hücrelerini yenileyerek hastalıklara karşı bağışıklığı kuvvetlendirir. Tibetliler her gün bir bardak kefir suyu tükettikleri için, yüz yaşına kadar hastalık geçirmeden hayat sürdükleri tarihi sayfalarda yazmaktadır. Kefir sayesinde Tibet askerlerinin güçlü ve kaslı oldukları da bilinen başka bir noktadır. Uzmanlar günümüzde de spor yapan kişilere, hamile, çocuk ve yaşlılara bol bol tüketmeleri gerektiğini söylüyor. Sinir hücrelerini yenileyerek beyin sağlığına katkıda bulunan kefir, unutkanlık ve kemik erimesinin de önüne geçerek engeller.

Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunmaktadır. Mucizevi içecek kefirin, ev yoğurdu ile karıştırılarak da tüketilebileceği gibi, yayla çorbası veya cacık yapımında da kullanılabilir. Sık sık tüketilmesi tavsiye edilen kefirin faydaları saymakla bitmeyecek türden. İşte kefirin faydaları;

1. Sindirim sistemini düzenler.

2. Damar sertliğini ve kas kasılmalarını engeller.

3. Sinir sistemini ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

4. Mikrobik enfeksiyonlara karşı vücudun direnci artırır.

5. Bağırsakları çalışmasını sağlar.

6. Kronik yorgunluğu geçirir.

7. Stresin azaltılmasında rolü vardır, kişiyi sakinleştirir.

8. Kolesterolün en aza indirilmesine yardımcı olur.

9. Sinirsel depresyonun sona ermesini sağlar.

10. Yüksek tansiyonun normal düzeye gelmesini sağlar ve dengeler.

11. Kanı temizleyen kefir, kandaki bozuklukları giderir.

12. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

13. Kansızlığın önüne geçer.

14. Tırnakların sağlıklı olmasına yardımcı olur.

15. İçeriğindeki maddelerle cildin güzel görünmesini sağlar.

16. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.

17. Egzama ve benzeri deri hastalıklarına faydalıdır.

18. Yara ve yanıkların hızla iyileştirir.

19. İdrar yolu iltihaplarını giderir.

20. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını gidermeye yardım eder.

21. Safra kesesi ve böbrek hastalıklarını rahatlatır.

22. Sağlıklı bir beslenme için önemli bir besindir.

23. Kilo kontrolüne destek olur.

24. Kemiklerin, dokuların ve kasların gelişimini olumlu yönde etkiler.

25. Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve protein katkısında bulunur.

26. Aşırı çikolata, şeker ve sakız tüketen çocukların sağlık risklerinin azaltılmasında etkilidir.

27. Diş çürüklerini giderir.

28. Şekerin özümlenmesini sağlar ve şekeri enerjiye çevirir.

29. İştah açar.

30. Beslenmeye güçlü destek olur.

31. Asabi hastalıklarda rahatlatıcı görevi üstlenir.

32. Vücudumuz için önemi olan fosfor mineralini barındırır.

33. Kabızlığa iyi gelir.

34. Görme yetisini kuvvetlendirir.

35. Kesiklerin ve yaraların hızla geçmesine yardımcı olur.

36. Zeka gelişimine önemli katkı sağlar ve zihinsel aktifliği kuvvetlendirir.

37. Astım ve alerjiye karşı direnci kuvvetlendirir.

38. Sağlıklı bağırsak florasını kuvvetlendirir.

39. Çocukların büyümesinde doğal koruma ve güvenli beslenmeye katkı sağlar.

40. Böbrek taşı rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

41. Vücudu ağır metal, tuz ve alkol gibi maddelerden arındırır.

42. Kanser hücrelerinin büyümesini önler.

43. Ülser rahatsızlığı için gidericidir.

44. Vücut fonksiyonlarını düzenler.

45. Gastrit tedavisi için kullanılır.

46. Mantarı geçirmek için kullanılır.

47. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

48. Kan damarlarını arındırır.

49. Kalp rahatsızlıklarını giderir.

50. Kolon kanserini önlemeye yardımcıdır.

51. Pankreas sorunlarına karşı koruyucudur.

52. Vücut direncini çoğaltır.

53. Diş hastalıklarının şikayetlerini gidermek konusunda yardımcıdır.

54. Karaciğer hastalıklarına faydalıdır.

55. Safra kesesi taşlarının dökülmesine yardımcıdır.

56. Tümör büyümesini giderir.

57. Metabolizmanın çalışmasını sağlar.

58. Kilo vermeye yardımcıdır.

59. Saça parlaklık ve canlılık verir.

60. Akne ve sivilceleri geçirmeye yardımcıdır.

61. Vücutta oluşan bakterilerin koruyucusudur.

62. Yaşlanma etkilerini geciktirmeye ve genç kalmaya yardımcı olur.

63. Diş eti hastalıklarını iyileştirir.

64. Yağ asidi seviyesini azaltır.

65. Folik asit üretimi yapar.

66. Bağırsak hareketlerini düzene sokar.

67. Şişkinlik hissini azaltır.

68. Boğazda oluşan iltihapları iyileştirir.

69. Enflamatuvar hastalıkları için faydalıdır.

70. Alerjiyi geçirmeye yardımcıdır.

71. Sindirim sisteminde bulunan mikrofloranın korunmasına yardımcıdır.

72. Dikkat eksikliğini geçirir.

73. Uyku sorununu rahatlatır.

74. Migren için iyidir.

75. Depresyon sürecinde kullanıldığında rahatlatır.

76. Mide gazına iyi gelir.

77. Kırışıklıkları azaltarak cilde gerginlik sağlar.

78. Gut haslığını tedavi edici özelliği bilinir.

79. Romatizmal rahatsızlıkları rahatlatır.

80. Vücudu toksinlerden temizler.

81. Huzursuz bağırsak hastalığını rahatlatır.

82. Ağız kokusunu giderir.

83. Regl döneminde oluşan mide kramplarını hafifletir.

84. B3, B6 ve vitaminlerinin üretilmesini sağlar.

85. Protein alımını ve sindirimini yardımcı olur.

86. Beynin işlevini geliştirir.

87. Bronşit rahatsızlığına iyi gelir.

88. Cinsel isteği arttırıcı özelliği vardır.

89. Soğuk algınlığını rahatlatır.

90. Kansızlığı geçirir.

91. Genç kalmayı ve uzun yaşamaya yardımcı olur.

92. Enerji vererek dinç kalmanızı sağlar.

93. Bakterilere karşı koruyucu özelliği olduğu için antibiyotik kullanımını destekler.

94. Vücuttaki iyi bakterilerin korunmasını sağlar.

95. Şişkinliği en aza indirir.

96. İshali geçirme konusunda etkidir.

97. A, C vitaminleri ve kalsiyum bakımından zengin bir besindir.

98. İyileştirici özelliğiyle hastalık sürecini azaltır.

100. İlaçların yan etkilerini en aza indirir.

KEFİR NASIL YAPILIR?

Kefir yapımı için gerekli olan malzemeler şunlardır: Pastörize edilmiş 1 litre süt, 40 gram kefir mayası

Kefir şu şekilde yapılır:

İlk olarak süt iyice kaynatılır. Sonra kaynatılan süt soğumaya bırakılır. Üzerinde oluşan kaymak alınır. Sütün sıcaklığı 20 derece olunca içerisine kefir mayası eklenir. Kavanozların ağzı hava alacak ancak toz almayacak şekilde üzerine ve etrafına bir bez sarılıp 20 derece sıcaklıkta olacak bir yere konulur. Bir gün sonra süt pıhtılaşması kefirin tutmasına işarettir. Bir gecede buzdolabında bekletildikten sonra tüketilebilir.

Püf noktası ise kefir yapımında kesinlikle metal kaşık, bıçak, kepçe, süzgeç kullanılmamalıdır.

KEFİRİN ZARARI VAR MIDIR?

Kefir çok yararlı bir süt ürünüdür. Fakat her şey de olduğu gibi yanlış kullanım sonucunda bazı sorunlara neden olabilir. Mesela kefirin aşırı tüketimi, mide ve bağırsaklarda kramp oluşmasına yol açabilir. Özellikle hamile veya emziren kadınların kefir tüketmemesi önerilir.

• Günlük bir bardaktan fazla kefir içilmesi kilo alımına sebep olur.

• Kefirin içerdiği bazı bakterilerin kişilerde ishale sebep olabildiği görülmüştür.

• Kefir, şeker hastalarının tüketmemesi gerekenler besinlerden birisidir.

• 1 yaşın altındaki bebeklere kesinlikle kefir içirilmemesi gerekir.

• Kefir, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde, içerisindeki bakteri ve mayalar sebebiyle enfeksiyona yol açabilir.

• Kefir, içeriğinde bulunan iyi ve faydalı bakteriler sayesinde iyileştirici etki göstererek vücudu doğal yollardan temizler. Bu sebeple de tüketildikten sonra baş ağrısı, bulantı, şişkinlik, gaz, cilt üzerinde akne oluşumu gibi geçici yan etkiler gerçekleşebilir.

EVDE DOĞAL KEFİR MAYASI NASIL YAPILIR?

• Kefir mayası hazırlarken kefir mayası ve çiğ sütten elde edilen ev yapımı kefir hazırlanması gerekiyor. Daha önceden kefir yaptıysanız, oradan bir miktar ayırarak onu kefir mayası olarak kullanabilirsiniz.

• Maya ve süt ile hazırlanan kefiri süzerek lor peynirini andıran beyaz tanecikleri ayırıp kefir mayası elde etmiş olursunuz.

• Yani özetle, sıfırdan kefir mayası yapamayacak olsanız bile 1 defaya mahsus hazır kefir mayası satın alıp daha sonrasında kendi kefirinizi üretebilirsiniz. Böylelikle daha sonra da kullanabileceğiniz kefir mayası elde etmiş olacaksınız.

KEFİR MAYASI NASIL OLUŞUR?

• Mayalanma işleminin gerçekleştiğini kefir olması için hazırlanan cam kavanozdaki sütün durumuna bakarak anlayabilirsiniz.

• Kesilmiş süt gibi bir kıvama sahip olduğunda kefir hazır olmuş demektir.

• Daha yoğun bir kıvam için 48 saat beklenmesi önerilir.