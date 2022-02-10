Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildi (2)

TRABZON (DHA) - TABUTUN KONULDUĞU İNŞAAT MALZEMESİNDEN YAPILAN SEHPA TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren Karadeniz müziği eserleriyle tanınan müzisyen Sait Uçar'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de "40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçar'ın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp" paylaşımlarına yer verdi.