(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 İstanbul Teknik puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar İstanbul Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
İTÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
İstanbul Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|110
|110
|531,68185
|541,89398
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|30
|12
|399,72014
|457,87373
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40
|40
|524,80716
|531,37626
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|SAY
|95
|95
|419,67324
|488,58479
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10
|3
|284,53940
|349,47604
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1
|1
|470,69417
|470,69417
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|431,03064
|482,77376
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10
|2
|331,02770
|399,04386
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1
|1
|419,24156
|419,24156
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği
|SAY
|95
|95
|493,67499
|505,27544
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|500,90144
|516,06229
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|110
|110
|516,99957
|529,11501
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|526,27015
|549,29224
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)
|SAY
|20
|14
|371,81412
|476,73649
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|504,89395
|516,11362
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|510,74115
|519,23071
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|458,82496
|492,74573
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|70
|70
|424,31043
|473,33445
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|490,97190
|505,42383
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|478,20076
|498,62432
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|466,00383
|504,68774
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|418,15255
|455,30244
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|418,14782
|476,09526
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|431,38165
|466,91452
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|401,07745
|426,74153
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|61
|416,43533
|476,12288
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|190
|190
|444,44115
|484,40734
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|468,70993
|496,03894
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
|SAY
|35
|8
|306,28640
|352,98220
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|5
|5
|339,16841
|360,16643
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce)
|EA
|60
|60
|459,16668
|478,16284
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|15
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|511,70520
|519,96547
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|519,89942
|537,25359
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|34
|34
|327,32660
|422,70453
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|427,25588
|427,25588
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|110
|110
|500,42662
|516,17721
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)
|SAY
|30
|10
|307,43146
|401,79514
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|441,20929
|473,87269
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|476,92311
|502,83403
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|471,24282
|495,59221
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|477,35175
|507,67912
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Cevher Hazırlama Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|359,05591
|475,85610
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|363,18697
|396,72608
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|60
|61
|378,93137
|458,74592
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Maden Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|388,73196
|474,45424
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|61
|400,79153
|442,19558
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|200
|200
|500,38437
|522,16710
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|451,60563
|481,27643
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık
|SAY
|60
|60
|435,09489
|463,05314
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|110
|110
|472,15724
|519,79270
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|488,76903
|531,82339
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)
|SAY
|65
|65
|379,43089
|438,39972
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70
|72
|362,90039
|420,67797
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|387,79921
|430,80979
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|453,21603
|482,88975
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|406,02925
|460,99277
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|519,29122
|538,94863
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|507,00869
|526,63221
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11
|11
|339,75196
|390,44260
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52
|8
|288,08691
|318,35940
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11
|11
|336,22861
|437,40851
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52
|3
|294,00395
|313,02389
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10
|0
|---
|---
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11
|11
|358,46533
|386,47103
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52
|7
|289,51471
|353,27245