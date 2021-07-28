(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 İstanbul Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar İstanbul Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

İTÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110 110 531,68185 541,89398 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 30 12 399,72014 457,87373 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 524,80716 531,37626 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 95 95 419,67324 488,58479 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10 3 284,53940 349,47604 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1 1 470,69417 470,69417 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 80 80 431,03064 482,77376 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10 2 331,02770 399,04386 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1 1 419,24156 419,24156 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği SAY 95 95 493,67499 505,27544 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 500,90144 516,06229 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110 110 516,99957 529,11501 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 526,27015 549,29224 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) SAY 20 14 371,81412 476,73649 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70 70 504,89395 516,11362 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 510,74115 519,23071 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Mühendisliği SAY 60 60 458,82496 492,74573 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 70 70 424,31043 473,33445 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Mühendisliği SAY 60 60 490,97190 505,42383 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 60 478,20076 498,62432 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60 60 466,00383 504,68774 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70 70 418,15255 455,30244 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 70 70 418,14782 476,09526 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 431,38165 466,91452 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği SAY 70 70 401,07745 426,74153 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 61 416,43533 476,12288 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 190 190 444,44115 484,40734 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 468,70993 496,03894 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) SAY 35 8 306,28640 352,98220 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5 5 339,16841 360,16643 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) EA 60 60 459,16668 478,16284 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 15 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 80 80 511,70520 519,96547 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 519,89942 537,25359 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 34 34 327,32660 422,70453 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) EA 1 1 427,25588 427,25588 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 110 110 500,42662 516,17721 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 30 10 307,43146 401,79514 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 70 70 441,20929 473,87269 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 80 80 476,92311 502,83403 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60 60 471,24282 495,59221 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 477,35175 507,67912 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60 60 359,05591 475,85610 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği SAY 60 62 363,18697 396,72608 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği SAY 60 61 378,93137 458,74592 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Maden Mühendisliği SAY 60 62 388,73196 474,45424 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 61 400,79153 442,19558 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 200 200 500,38437 522,16710 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 60 60 451,60563 481,27643 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık SAY 60 60 435,09489 463,05314 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 110 110 472,15724 519,79270 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) SAY 70 70 488,76903 531,82339 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 65 65 379,43089 438,39972 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 72 362,90039 420,67797 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60 60 387,79921 430,80979 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 453,21603 482,88975 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği SAY 70 70 406,02925 460,99277 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği SAY 70 70 519,29122 538,94863 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 507,00869 526,63221 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11 11 339,75196 390,44260 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52 8 288,08691 318,35940 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11 11 336,22861 437,40851 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52 3 294,00395 313,02389 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10 0 --- --- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11 11 358,46533 386,47103 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52 7 289,51471 353,27245

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