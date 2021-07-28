(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik bölümleri puanları!
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(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik bölümleri puanları!

(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 İstanbul Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar İstanbul Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

İTÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY110110531,68185541,89398
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)SAY3012399,72014457,87373
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)SAY4040524,80716531,37626
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiSAY9595419,67324488,58479
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)SAY103284,53940349,47604
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)SAY11470,69417470,69417
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiSAY8080431,03064482,77376
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)SAY102331,02770399,04386
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)SAY11419,24156419,24156
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik MühendisliğiSAY9595493,67499505,27544
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği (İngilizce)SAY5050500,90144516,06229
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY110110516,99957529,11501
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)SAY6060526,27015549,29224
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)SAY2014371,81412476,73649
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)SAY150------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSAY7070504,89395516,11362
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)SAY5050510,74115519,23071
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik MühendisliğiSAY6060458,82496492,74573
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY7070424,31043473,33445
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik MühendisliğiSAY6060490,97190505,42383
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)SAY6060478,20076498,62432
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiSAY6060466,00383504,68774
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi ve Deniz Teknolojisi MühendisliğiSAY7070418,15255455,30244
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY7070418,14782476,09526
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY6060431,38165466,91452
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Geomatik MühendisliğiSAY7070401,07745426,74153
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (İngilizce)SAY6061416,43533476,12288
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY190190444,44115484,40734
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)SAY6060468,70993496,03894
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)SAY358306,28640352,98220
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)SAY55339,16841360,16643
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce)EA6060459,16668478,16284
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)EA150------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY8080511,70520519,96547
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY6060519,89942537,25359
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)EA3434327,32660422,70453
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)EA11427,25588427,25588
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme Mühendisliği (İngilizce)SAY110110500,42662516,17721
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)SAY3010307,43146401,79514
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY7070441,20929473,87269
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya MühendisliğiSAY8080476,92311502,83403
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY6060471,24282495,59221
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY6060477,35175507,67912
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Cevher Hazırlama MühendisliğiSAY6060359,05591475,85610
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Jeofizik MühendisliğiSAY6062363,18697396,72608
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Jeoloji MühendisliğiSAY6061378,93137458,74592
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Maden MühendisliğiSAY6062388,73196474,45424
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)SAY6061400,79153442,19558
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Maden Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)SAY10------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY200200500,38437522,16710
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)SAY150------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce)SAY6060451,60563481,27643
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkSAY6060435,09489463,05314
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY110110472,15724519,79270
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)SAY7070488,76903531,82339
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)SAY150------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)SAY6565379,43089438,39972
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY7072362,90039420,67797
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)SAY6060387,79921430,80979
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İngilizce)SAY6060453,21603482,88975
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji MühendisliğiSAY7070406,02925460,99277
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak MühendisliğiSAY7070519,29122538,94863
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uzay Mühendisliği (İngilizce)SAY7070507,00869526,63221
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY100------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1111339,75196390,44260
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY528288,08691318,35940
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY100------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1111336,22861437,40851
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY523294,00395313,02389
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY100------
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1111358,46533386,47103
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY527289,51471353,27245

İTÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 İstanbul Teknik taban puanları kaçtır? İstanbul Teknik bölümleri puanları! - Haberler
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