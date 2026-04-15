Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar ise adeta kan dondurdu.

YENİ SALDIRILAR İÇİN TARİH VE KONUM VERİLDİ

Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubunda saldırganın övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü. Grupta yer alan bir kullanıcının İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir okulu hedef göstererek, "Urfa bitti, sırada Ç.A.L. var. İstanbul Üsküdar" yazdığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ayrıca sosyal medyaya yansıyan tehdit paylaşımlarıyla ilgili kişiler hakkında "TCK 213 Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı