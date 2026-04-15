İsrail’de "Sarı alarm": Tarihin en büyük arı istilası askeri uçuşları durdurdu
İsrail’in birçok bölgesinde aniden ortaya çıkan ve gökyüzünü adeta sarı bir bulut gibi kaplayan on binlerce arı, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. "Tarihin en büyük arı istilası" olarak nitelendirilen bu olağanüstü doğa olayı, yerleşim yerlerinde paniğe neden olurken askeri stratejileri de sekteye uğrattı. Dev sürüler nedeniyle hava sahasında görüş mesafesi düşerken, askeri uçakların motorlarına zarar verme riski taşıyan bu yoğunluk, askeri uçuşların askıya alınmasına yol açtı.
GÖKYÜZÜ ARILARLA KAPLANDI
Bölgeden gelen görüntülerde, on binlerce arının sürüler halinde binaları ve ağaçları kapladığı görüldü. Yetkililer, halkın güvenliği için acil durum uyarısı yayınlayarak vatandaşlara "kapı ve pencerelerinizi sıkıca kapatın, dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. Özellikle açık alanlarda oluşan yoğunluğun alerjik reaksiyon ve saldırı riski taşıdığı vurgulandı.
UÇAKLAR UÇAMAZ HALE GELDİ
İstilanın boyutu, sivil hayatın ötesinde askeri operasyonları da vurdu. "Tarihin en büyük arı sürüsü" olarak nitelendirilen olay nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı askeri uçakların uçamaz hale geldiği bildirildi. Motorlara ve hassas cihazlara zarar verme riski taşıyan arı yoğunluğu sebebiyle, askeri uçuş faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.
SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu hareketliliğin nedeni henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, ani hava değişimleri veya ekolojik dengedeki bozulmalar üzerinde dururken, arıların askeri üslerden ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için uzman ekiplerin çalışmaları devam ediyor.