Haberler

İsrail'de "Sarı alarm": Tarihin en büyük arı istilası askeri uçuşları durdurdu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in birçok bölgesinde aniden ortaya çıkan ve gökyüzünü adeta sarı bir bulut gibi kaplayan on binlerce arı, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. "Tarihin en büyük arı istilası" olarak nitelendirilen bu olağanüstü doğa olayı, yerleşim yerlerinde paniğe neden olurken askeri stratejileri de sekteye uğrattı. Dev sürüler nedeniyle hava sahasında görüş mesafesi düşerken, askeri uçakların motorlarına zarar verme riski taşıyan bu yoğunluk, askeri uçuşların askıya alınmasına yol açtı.

İsrail, doğada nadir görülen devasa bir arı istilasıyla karşı karşıya kaldı. On binlerce arının oluşturduğu dev bulutlar yerleşim yerlerini ve askeri üsleri kuşatırken, ülke genelinde adeta "arı alarmı" verildi.

GÖKYÜZÜ ARILARLA KAPLANDI

Bölgeden gelen görüntülerde, on binlerce arının sürüler halinde binaları ve ağaçları kapladığı görüldü. Yetkililer, halkın güvenliği için acil durum uyarısı yayınlayarak vatandaşlara "kapı ve pencerelerinizi sıkıca kapatın, dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. Özellikle açık alanlarda oluşan yoğunluğun alerjik reaksiyon ve saldırı riski taşıdığı vurgulandı.

UÇAKLAR UÇAMAZ HALE GELDİ 

İstilanın boyutu, sivil hayatın ötesinde askeri operasyonları da vurdu. "Tarihin en büyük arı sürüsü" olarak nitelendirilen olay nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı askeri uçakların uçamaz hale geldiği bildirildi. Motorlara ve hassas cihazlara zarar verme riski taşıyan arı yoğunluğu sebebiyle, askeri uçuş faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR 

Normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu hareketliliğin nedeni henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, ani hava değişimleri veya ekolojik dengedeki bozulmalar üzerinde dururken, arıların askeri üslerden ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için uzman ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Anne ve babadan sonra... Maraş saldırısında yeni gözaltılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu

Türkiye, Maraş'ta hayatını kaybedenlere ağlıyor! İsimleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Demet Özdemir’den 'Dizi' eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

Provokatörler Telegram'da örgütlenmiş! Hepsinin kimliği tespit edildi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama

DMM noktayı koydu: Okul saldırganı hakkındaki iddialar gerçek değil

Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

Şu cürete bak! Okul saldırganının ardından intikam tehdidi